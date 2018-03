Trasladan a menor para que reciba tratamiento tutelar

Fotos MEDIDA. El objetivo es ayudar al adolescente en el centro para jóvenes en conflicto con la ley.

Un adolescente friense con varios antecedentes delictivos y consumo de sustancias tóxicas, fue derivado al Centro de Guarda, Custodia y Tratamiento de Adolescentes en Conflicto con la Ley, de la Capital.

El último hecho por el que quedó detenido el menor, ocurrió el miércoles a las seis y media de la mañana, según relató ayer la fiscal Analía Nóblega Rayó.

Un joven regresaba a su hogar del barrio Belgrano y encontró al acusado saliendo de la casa con una mochila con ropa, una licuadora, una billetera con la suma de quinientos pesos y un amplificador de sonido en la mano.

Ante esta situación, el damnificado lo retuvo hasta que llegó la policía, mientras su cómplice, que lo esperaba en una moto, se escapó.

Además, en la Fiscalía el imputado cuenta con otros legajos de investigación con requisitoria de elevación a juicio oral por el delito de robo.

El menor de 17 años consiguió la excarcelación bajo estrictas reglas de conducta en diciembre y una de las condiciones era iniciar un tratamiento psicológico, pero no lo cumplió.

La Dra. Nóblega Rayó solicitó un tratamiento tutelar en el Centro de Guarda, Custodia y Tratamiento de Adolescentes en conflicto con la Ley. Además sostuvo que el esfuerzo que hace la familia por contenerlo no es suficiente. No pueden controlar al menor que necesita un lugar adecuado. El pedido no fue objetado por la Defensa, sino que acompañó en la decisión de trasladar al menor a Capital.

La jueza de Control y Garantías, Dra. María Gabriela Núñez de Cheble, ordenó que el menor sea trasladado al Centro de Guarda, Custodia y Tratamiento de Adolescentes en Conflicto con la Ley, en donde recibirá el tratamiento tutelar por un año.