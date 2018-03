El Papa y el debate sobre despenalizar el aborto

13/03/2018 -

Sobre las especulaciones políticas que aseguran que la presencia de Francisco en la Argentina podría haber evitado el debate sobre la despenalización del aborto, Bokalic respondió: "No estoy en la mente de Francisco, no me aventuro a decir estas cosas porque no tengo datos de esto, cuando estuvo Francisco aquí, el cardenal Bergoglio, se han tratado otros temas afines, de alguna manera. No sé cuál sería la actitud de la ciudadanía o de los parlamentarios en este caso. Yo no hago una lectura política de esto. No soy un analista político".

"Los formadores de opinión tienen toda la libertad de hacer las lecturas. No sé si hubiera estado aquí el Papa se hubiese soslayado o no se hubiera tratado el tema. En verdad no tengo referencia de esto y disiento con esa lectura política".