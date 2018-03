"No dejemos de escuchar y acompañar a los jóvenes"

13/03/2018 -

"En medio de tantas cosas que pensamos y decimos de la realidad juvenil en estos tiempos, no nos olvidemos que es el año de los jóvenes con el sínodo que ha convocado el Papa, no dejemos de escucharlos, de acompañarlos, porque vemos que nuestros jóvenes están sensibles a estos valores, y esto es importante, porque no son indiferentes, lo peor que nos podía pasar ante estos acontecimientos no hubiera presencia juvenil", reflexionó Bokalic respecto de la presencia juvenil durante las fiestas patronales en Villa Silípica.

Analizó que en estas manifestaciones, "como todo lo que ha sido la preparación de la beatificación (de Mama Antula), la presencia de los adolescentes y los jóvenes fue realmente hermosa, nos han sorprendido, por sobre todas las cosas, cómo lo han incorporado a sus vidas".

Modelo

"Y es lindo cuando un joven copia un modelo, un ejemplo. Ciertamente que Mama Antula también va a ser una intercesora, pero ellos han comenzado a quererla, a meterla en sus vidas, y es muy importante que uno crezca con este tipo de figuras materna. Es lindo que aparezcan en la vida de nuestros jóvenes estas personas que merecen ser conocidas; que han hecho tanto bien a nuestra provincia, a la región, al país", enfatizó.