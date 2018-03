Joan Baez anunció que abandona su vida de escenarios

13/03/2018 -

La cantautora estadounidense Joan Baez, reconocida por su activismo político desde los inicios de su carrera, en los primeros años de la década del ‘60, confirmó que este año abandonará los escenarios. "Me retiraré de las giras este año. Se acabó subir al autobús y pasar seis semanas cantando todas las noches, hora y media de pie. Llegué a la conclusión de que sesenta años de eso ya eran suficientes’, dijo Baez en una entrevista al diario El País de España. Antes recorrerá EE.UU y Europa con su último disco "Whistle down the wind".