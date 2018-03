Un potente drama médico debutará en FOX

13/03/2018 -

El lunes 23 de abril, a las 22, llegará a Fox "The Resident", el nuevo drama médico que se enfoca en los últimos años de entrenamiento de un joven médico que corre el telón para revelar la verdad de lo que realmente sucede, tanto bueno como malo, en el sistema médico. Compuesta por 14 episodios de una hora, "The resident" está protagonizada por Matt Czuchry, Emily VanCamp, Manish Dayal, Moran Atias, Merrin Dungey, Shaunette Renée Wilson, Melina Kanakaredes y Bruce Greenwood. No todos los finales serán felices.