Calu, más fuerte en su lucha contra Darthés

13/03/2018 -

Después de que estalló el escándalo en Hollywood por las denuncias de acoso y abusos sexuales que apuntaban al famoso productor Harley Weinstein, el mundo del espectáculo se vio convulsionado en todo el mundo. En la Argentina volvió a escucharse a la actriz Calu Rivero recordar su traumática experiencia con su colega Juan Darthés mientras grababa la telenovela "Dulce amor", adonde el galán tuvo -al decir de su compañera- "excesos inapropiados" en las grabaciones.

Desde la entrevista radial con Catalina Dlugi, Calu nunca dejó de hablar. Y después del 8 de marzo visitó distintos programas. Ayer estuvo con Jorge Rial. Allí reiteró su denuncia pública y fue más a fondo. Aseguró que el productor Quique Estevanez sabía lo que pasaba y que ella se sintió "desamparada" por la producción de la novela.

Cuando Rial y sus panelistas indagaron sobre qué dijo Estevanez cuando Calu le contó lo que sucedía con Darthés, la actriz prefirió no repetir su respuesta, porque le pareció "tremenda". De todas maneras, trató de salvar esa actitud del productor alegando que la conciencia que se tiene hoy con respecto al acoso sexual y a los abusos no es la misma de hace cinco o seis años.

"Se lo dije a Quique Estevanez. Era otro el contexto cultural. Con el diario del lunes todos hubiéramos actuado distinto, pero como estaba tan naturalizado su respuesta fue de poquísima sensibilidad para una chica que está pasando esto", contó en Intrusos y lo reprodujo luego TN. Además, aclaró: "Me lo guardo porque no me interesa abrir frentes, cada uno accionó como le pareció".

El reclamo de Calu a la producción llegó como un ultimatum, después de cuatro meses de haber estado librando una batalla interna entre renunciar o seguir aguantando por el bien de su carrera, la cual empezaba a abrazar el éxito, con su primer protagónico.

"Ellos (por la producción) me dieron una respuesta que me hizo sentir que estaba muy desamparada", admitió.

Por otra parte, la joven actriz que volvió a la TV interpretando a la primera novia de Roberto Sánchez en "Sandro, de América", reveló que también les había contado de los "excesos" de Darthés a muchos de sus compañeros de la tira, pero que nadie más que ella podía hacer algo. "En aquella época éramos otros en el set de grabación, no te involucrás mucho. Si yo no decidía, ellos no iban a decidir por mí. María Valenzuela me alentaba en las escenas, me decía pensá en otra cosa", relató.

Y fue contundente: "Yo la pasé mal. Sus hechos y sus excesos inapropiados me hicieron mucho daño".

Calu Rivero explicó que desde la primera vez que se sintió mal en las escenas le dijo a Darthés lo que pasaba. Él le contestó que no lo volvería a hacer, pero las cosas no cambiaron.