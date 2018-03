La actriz se arrepiente de haber priorizado su carrera por encima de su bienestar personal

13/03/2018 -

"Hubo excesos inapropiados fuera del guión. El guión no dice ‘beso, que le pone la mano en tal lugar’. Dice ‘beso’ y cada uno ve cómo quiere actuar ese beso. Una persona sabe cuándo se está pasando y cuándo no. Un día estaba en escena y mi cuerpo se paralizó. Dije, ‘esto no está bien’. Ni siquiera lo identifiqué. En 2012 estaba completamente naturalizado", explicó Calu Rivero algunos de los hechos que vivió junto a su compañero de tira, Juan Darthés, los que hace cinco años la obligaron a abandonar su primer protagónico en televisión y un gran éxito.

Se lamentó luego de no haber podido frenar la situación, a pesar de haberlo expresado desde el primer momento. "Actuar es de a dos, vos tenés que amar a tu compañero, a tu director. Yo tenía que hacer escenas donde le tenía que morder la espalda, aún cuando ya no quería", contó, y explicó cómo llegó a tomar la decisión de irse de la tira: "No tuve el valor de decir basta y seguí, por la presión, porque era chica, porque era mi sueño y yo no lo iba a largar tan rápido. Creí que cuando me decía no lo hago más no lo iba a hacer más. Yo me paralizaba en la escena. Dije, ‘esto es insano’. Dije, ‘no me importa, me quedo sin trabajo’. Hubo una seguidilla de escenas mucho más comprometidas. Llegué a mi casa llorando, estaba con una amiga. Dije, ‘no aguanto más’. Le tengo que escribir y decirle que necesito hablar. Le mandé un DM. Yo nunca le di mi teléfono. Una es mujer y sabe cuándo sí y cuándo no".

La respuesta a ese mensaje fue la misma de siempre, "ok, no lo hago más". Pero eso no pasaba: "En un momento, mi amor propio dijo basta. Gracias a mi terapeuta, porque en mi cabeza era imposible irse de una tira. Me arrepiento de haber priorizado la carrera por sobre mi bienestar personal".