Silvina Luna y una nueva ruptura con "El Polaco"

Fotos La exGran Hermano y el cantante protagonizaron varias crisis.

13/03/2018 -

Dicen que el amor no es para toda la vida, y parece que en el caso de Silvina Luna y el cantante tropical Ezequiel Cwirkaluk "El Polaco", menos. Desde que iniciaron su relación amorosa a finales de 2016, en Carlos Paz, mientras compartían temporada teatral, protagonizaron varias separaciones, algunas más escandalosas que otras.

Y ahora parece que llegó la definitiva. Aunque con Silvina y "El Polaco" nunca se sabe. Lo cierto es que apenas regresaron de la Villa cordobesa adonde compartieron la obra "Explosivos", cada uno se encargó de anunciar que ya no son pareja, después de que Ángel De Brito lanzara el rumor a través de su programa de Canal 13.

"No fue por nada en particular", dijo el ex de "La Princesita"; y Silvina dio su versión: "Nos separamos al volver de Córdoba y fue en buenos términos". Además, según aclararon, esta vez no hubo terceros en discordia. "Nos tenemos mucho cariño y por ahora preferimos estar solos", remarcó la exGran Hermano.

"Estamos separados, sí. Nos separamos. ¿Si es definitivo o nos tomamos un tiempo? Eso no se sabe", confió después a Ciudad.com el cantante.

"El Polaco" también contó que el viaje que se dijo que iban a compartir ambos por Europa, en realidad lo harán por separado. Él irá con sus hijas, y ella, con unas amigas. "El viaje ya estaba previsto. ¡No se suspendió nada!", señaló.

Silvia siempre se mostró más afectada emocionalmente ante estos "cortes", en la relación. Por lo menos, así se la vio mientras compartían la mediática pista de ShowMatch el año pasado, y al "Polaco" se lo vinculaba con compañeras de baile. En esta ocasión, intentará sobreponerse junto a sus amigas, con quienes partió a Nueva York. Después analizará su futuro laboral, ya que tiene varias propuestas.

Como se recordará, en enero de este año, Silvina había confesado sus deseos de convertirse en madre junto al cantante, cuando aseguraba que la relación "esta más afianzada y consolidada que nunca". Y si bien ser madre era uno de sus proyectos para el 2018, la actriz se tomará un tiempo para reencauzar su vida.

Mientras tanto, a su vuelta de Europa, "El Polaco" retomará la escuela para terminar el secundario y luego anotarse en la universidad para cursar Derecho, según lo reveló a la revista Pronto en febrero pasado.

"Voy a terminar el colegio en un bachillerato nocturno y después quiero meterme en Derecho. Le comenté a Fernando Burlando y me va a dar una mano, me va a ayudar. Me gusta mucho la Historia y no me molesta sentarme a estudiar. Me pesa no haber terminado la escuela, sobre todo por mis hijas", dijo al respecto.