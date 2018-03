Conmovedor: la foto de un policía enseñando a escribir a un niño

Fotos Conmovedor: la foto de un policía ayudando en la tarea a un niño

Las imágenes de la policía a lo largo del mundo que por lo general toman mayor relevancia se producen cuando estas reprimen y se enfrentan a multitudes en diversas protestas y manifestaciones. También las vemos en controles de tránsito, en pericias de un asesinato y otros temas relacionados con su tarea diaria. Por eso, cuando una se sale de lo “normal” siempre repercuten de buena forma. La foto muestra a un policía mientras enseña a un niño a escribir.





La imagen logró tal repercusión en los medios, que incluso llegó hasta el protagonista, el agente Natanael Irigoitia.

Según TN, el joven tiene apenas 20 años y recién está trabajando en las fuerzas de seguridad.

“Estoy eternamente agradecido con cada persona que me ha felicitado, agradecido por el acto que cada día debemos cumplir por lo que somos y debemos ser, vocación a nuestra dedicación, con paciencia, amor, esto es lo que nos gusta…, no todo está perdido, entre tanta maldad siempre hay un poco de bien para no perder la esperanza, buena vida para todos!”, escribió el joven en Facebook.