Entregan viviendas sociales en Monte Redondo

Fotos Las flamantes viviendas fueron habilitadas en la localidad de Monte Redondo, departamento Loreto.

Hoy 12:49 -

Familias de la localidad de Monte Redondo, departamento Loreto accedieron a viviendas sociales que fueron construidas por la Asociación Comunal “Tierra Adentro” dando continuidad al importante programa habitacional que impulsa el gobierno provincial en beneficio de los sectores más vulnerables.

El ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai junto a la presidenta de la asociación, Nilda Serrano, el intendente de Loreto, Dr. José L. Artaza y comisionados municipales de la zona encabezaron la ceremonia de entrega de las llaves.

El beneficiario Laureano Serrano, manifestó su emoción de poder recibir su vivienda y sostuvo “la casa ha quedado muy linda, es muy cómoda y los muebles son todos nuevos, así que aquí vamos a comenzar una nueva etapa de nuestras vidas con mi familia” y agregó “ojala que mas familias puedan seguir beneficiándose con este programa, que es tan importante porque nos permite cumplir el sueño de la casa propia”.

A su turno, Nilda Serrano, titular de la ONG que oficio de intermediaria en la construcción agradeció “dejarnos ser parte de este programa para que podamos colaborar con tantas familias que todavía están esperando por su vivienda”.

El titular de la cartera de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai recordó que este programa inició de la mano de la ex gobernadora, Claudia de Zamora “con muchos desafíos pero es un programa que se ha ido consolidando y hoy ya llevamos 11 mil viviendas autorizadas”. También destacó el crecimiento de las organizaciones no gubernamentales y pidió que se sigan sumando las instituciones “porque son muchas las familias que aun no han accedido a las viviendas”

En la parte final de su mensaje, el ministro Niccolai ratificó el compromiso del gobierno provincial de continuar con este programa que se lleva adelante con fondos íntegramente provinciales, “esta es una importante inversión que hace el gobierno provincial, porque nosotros consideramos que esta es un inversión ya que estamos brindando solución habitacional a las familias de escasos recursos que toda su vida han vivido en un rancho y no solo se entrega la casa sino que se envían todos los muebles nuevos para que las familias empiecen de cero en estas casas”.