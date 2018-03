Esto es lo que debes tener en cuenta sobre las comidas típicas de Pascuas

Hoy 16:28 -

A pocos días de Semana Santa, la Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaria de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda ofreció consejos para tener en cuenta a la hora de comprar, manipular y cocinar pescados o mariscos.

Al momento de comprar el producto se aconseja tomar en cuenta algunas características que debe tener un pescado fresco:





aletas rígidas, húmedas e intactas;

escamas abundantes y fuertemente adheridas a la piel;

olor suave característico;

ojos esféricos, salientes y transparentes;

carne lisa, consistente y firme;

las agallas deben ser de color rojizo, limpio, vivo y suave al tacto.





Para la manipulación segura del producto de pesca se debe hacer hincapié en la limpieza y el mantenimiento de la cadena de frío que son claves para la seguridad de estos productos.

Se debe almacenar los pescados y mariscos en los lugares más fríos de la heladera y consumirlos dentro de las 48 horas de haber realizado la compra.

Los pescados no deben permanecer más de dos horas fuera de la heladera o freezer y si la temperatura supera más de los 32º C no más de una hora.

Es importante que los manipuladores mantengan una correcta limpieza y desinfección de cuchillos, superficies y equipos.

Para asegurar una correcta cocción, la temperatura de todas sus partes debe alcanzar los 63º C.

Desde Bromatología recomiendan comprar los productos en comercios habilitados, los cuales cumplen con las normas de higiene y cadena de frío.

De la misma manera, informa que se están realizando controles en los locales de panificación y elaboración de masas finas. Próximamente se realizará un operativo a los vendedores ambulantes, situados sobre la peatonal Sarmiento.

También recordaron que está abierta la inscripción para curso de “Manipulación de alimentos” destinado a comerciantes y público en general. Se realizará en la Casa del Bicentenario, el día 21 de marzo de 9 a 12.