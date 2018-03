Pasión por el chocolate

Notas Relacionadas

Hoy 17:18 -

"Hace un año sufría vértigo. Me mareaba, no podía salir a la calle. Me empiezo a dedicar a la pastelería, empiezo a hacer todo esto y nunca volví a tener un episodio así". Nos cuenta Duky en esta entrevista donde además de hablarnos sobre su pasión nos muestra el particular estilo de tortas llamado Tower Cake, a la cual se dedica.

¿Como se corta esta torta? Es la primer pregunta que uno le hace Duky cuando mira el trabajo realizado.

Mirá el video y esuchá lo que nos cuenta.