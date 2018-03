Santino Díaz y una rica experiencia en Bolivia para seguir creciendo

Hoy 23:52 -

Santino Díaz es uno de los pilotos con mayor futuro en el bicicross santiagueño. El pasado fin de semana estuvo compitiendo en la primera fecha del Campeonato Latinoamericano de Bicicross, en Sucre, Bolivia, y lo hizo con la ansiedad propia de estar debutando en su nueva categoría: la de expertos 10 años.

“Fue mi primera carrera en la categoría Expertos 10 años y más allá de que pude clasificar a la final en las dos jornadas, estoy muy conforme con mi actuación”, dijo el pequeño bicicrosista que viajó a Sucre junto con otros siete representantes santiagueños que integraron la delegación de la selección argentina.

“En el primer día de competencia, en la primera manga terminé quinto y tuve un problema con una piedra que se me incrustó en la rueda de la bicicleta. En la segunda y tercera mangas, me ubiqué en el tercer lugar, mientras que en la final lo hice con un octavo puesto porque me caí”, comentó Santiago cuando habló de lo que fue su presentación oficial en la categoría.

Luego acotó: “En el segundo día, terminé cuarto, segundo y tercero en las tres mangas. En la final, salí sexto”.

Más allá de los inconvenientes que tuvo en la carrera, Santino se mostró conforme con lo hecho en Sucre y ahora se prepara para debutar en el Campeonato Argentino que se hará proximamente en la ciudad de Mendoza.

“Quedé conforme más que nada por haber entrado en la final en los dos días de competencia. También hubo un poco de bronca por lo que me pasó, pero son cosas que pueden ocurrir. El nivel estuvo muy bueno porque participaron chicos de Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Chile y de nuestro país”, destacó.

Más santiagueños

Dentro de los 47 pilotos que representaron a la Argentina, ocho fueron de Santiago del Estero, entre ellos estuvieron el propio Santino, Claudio Díaz Chevalier, Edy y Luján Paz, Máximo García, Mía Torres, Cristian Sánchez y Santiago García.

El gran ausente en esta oportunidad fue Lisandro Díaz, el hermano de Santino, por un problema de salud. La próxima fecha del Campeonato Latinoamericano se realizará en julio del corriente año, en Chile.

Sobre sus expectativas para el Argentino de Mendoza, el pequeño piloto afirmó: “Correr con chicos de otros países, me viene bien para tratar de estar bien para el Argentino que se realizará antes de fin de mes en Mendoza.