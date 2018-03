Tomás Montenegro se subió al segundo escalón del podio

Hoy 00:00 -

Con 15 años, Tomás Montenegro se ha convertido en uno de los bikers más intrépidos que tiene la provincia y lo demostró el fin de semana pasado en Comodoro Rivadavia, donde se corrió la primera fecha del Campeonato Argentino de mountain bike.

Este santiagueño logró el segundo puesto en la categoría Cadetes, detrás del sanjuanino Tomás Vargas, que se subió a lo más alto del podio. Tercero quedó Santiago Chiesa.

“Fue una carrera dura, porque el circuito era bastante complicado, tenía muchas subidas. Lamentablemente me caí en una de las bajadas y quedé en tercera posición. En la última vuelta pude remontar y quedar segundo”, comentó “Tomy” en diálogo con EL SEMILLERO.

La actividad en Comodoro Rivadavia comenzó el sábado por la mañana con entrenamientos, mientras que por la tarde se realizó un congresillo, donde se definió el número de vueltas por categorías de cara a la carrera del domingo.

Consultado acerca de cuál fue su plan de carrera, respondió: “Largué atrás para cuidar la bici y no chocar o caer e ir más seguro para intentar llegar después al primer puesto. No pude ganar, pero me gustó mucho subir al podio, por todo el esfuerzo que hice para esta carrera”.

Tomás regresó a la provincia la noche del lunes y empezó a sentir el cariño de sus afectos. “Mi familia siempre me apoya. Mis amigos ciclistas me felicitaron, al igual que los compañeros del colegio”, comentó reconfortado.

La segunda fecha del campeonato se correrá en junio, en Santa María, Catamarca. La tercera, en Sumampa y la última, en Mendoza. “Mi objetivo es ganar el campeonato en mi primer año en la categoría Cadetes. El nivel es mucho más elevado, porque hay chicos de mayor edad, se dan más vueltas al circuito. Tenemos que tener mayor capacidad física para aguantar las vueltas”, explicó.

Por último, habló de su padre, Eduardo Montenego, que es uno de los referentes del mountain bike santiagueño. “Mi padre siempre me ayuda en cómo largar, cómo preparar la bici, por dónde bajar. Son cosas pequeñas que me ayudan a la hora de correr”, concluyó.