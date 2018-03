La temporada 2018 Se pondrá en marcha el próximo domingo

Hoy 00:26 -

Este domingo 18 de marzo se jugará la primera fecha del Torneo Anual 2018 de la Liga de Fútbol Infantil (Lifi). Al igual que en la temporada anterior, participarán trece escuelas, en las categorías 2005 a 2009. En tanto, en carácter promocional se jugarán las categorías 2010 (obligatoria) y 2011 (optativa). El Anual consta de 26 jornadas. El fixture completo es:

Primera fecha: Donis vs. E. Roja, Sarmiento vs. Galguitos, Niños Unidos vs. Güemes, Valoy vs. Tricolor, Golcito vs. Lawn Tennis y Comercio vs. E. del Sur. Libre: Ferroviaritos.

Segunda fecha: E. del Sur vs. Golcito, Lawn Tennis vs. Valoy, Tricolor vs. Niños Unidos, Güemes vs Sarmiento, Galguitos vs. Donis y E. Roja vs. Ferroviaritos. Libre: Comercio.

Tercera fecha: Ferroviaritos vs. Galguitos, Donis vs. Güemes, Sarmiento vs. Tricolor, Niños Unidos vs. Lawn Tennis, Valoy vs. E. del Sur y Golcito vs. Comercio. Libre: E. Roja.

Cuarta fecha: Comercio vs. Valoy, E. del Sur vs. Niños Unidos, Lawn Tennis vs. Sarmiento, Tricolor vs. Donis, Güemes vs. Ferroviaritos y Galguitos vs. E. Roja. Libre: Golcito.

Quinta fecha: E. Roja vs. Güemes, Ferroviaritos vs. Tricolor, Donis vs. Lawn Tennis, Sarmiento vs E. del Sur, Niños Unidos vs. Comercio y Valoy vs. Golcito. Libre: Galguitos.

Sexta fecha: Golcito vs. Niños Unidos, Comercio vs. Sarmiento, E. del Sur vs. Donis, Lawn Tennis vs. Ferroviaritos, Tricolor vs. E. Roja y Güemes vs. Galguitos. Libre: Valoy.

Séptima fecha: Galguitos vs. Tricolor, E. Roja vs. Lawn Tennis, Ferroviarito vs. E. del Sur, Donis vs. Comercio, Sarmiento vs. Golcito y Niños Unidos vs. Valoy. Libre: Güemes.

Octava fecha: Valoy vs. Sarmiento, Golcito vs. Donis, Comercio vs. Ferroviarito, E. del Sur vs E. Roja, Lawn Tennis vs. Galguitos y Tricolor vs. Güemes. Libre: Niños Unidos.

Novena fecha: Güemes vs. Lawn Tennis, Galguitos vs. E. del Sur, E. Roja vs. Comercio, Ferroviarito vs. Golcito, Donis vs. Valoy y Sarmiento vs. Niños Unidos. Libre: Tricolor.

Décima fecha: Niños Unidos vs. Donis, Valoy vs. Ferroviaritos, Golcito vs. E. Roja, Comercio vs. Galguitos, E. del Sur vs. Güemes y Lawn Tennis vs. Tricolor. Libre: Sarmiento.

Undécima fecha: Tricolor vs. E. del Sur, Güemes vs. Comercio, Galguitos vs. Golcito, E. Roja vs. Valoy, Ferroviarito vs. Niños Unidos y Donis vs. Sarmiento. Libre: Lawn Tennis.

Duodécima fecha: Sarmiento vs. Ferroviaritos, Niños Unidos vs Estrella Roja, Valoy vs. Galguitos, Golcito vs. Güemes, Comercio vs Tricolor y E. del Sur vs. Lawn Tennis. Libre: Donis.

Decimotercera fecha: Lawn Tennis vs. Comercio, Tricolor vs. Golcito, Güemes vs. Valoy, Galguitos vs. Niños Unidos, E. Roja vs. Sarmiento y Ferroviaritos vs. Donis. Libre: E. del Sur. De las fechas 14 a la 26 se invertirán las localías.