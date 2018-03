Fotos En busca del cuarto triunfo en fila

14/03/2018

Quimsa se presentará esta noche en el estadio Ciudad donde enfrentará a Boca Juniors, en busca de su cuarta victoria consecutiva que le permita alcanzar la segunda posición en la tabla. El conjunto fusionado llega entonado, tras las victorias obtenidas ante Instituto (71 a 68), Comunicaciones (87 a 70) y Ferro (106 a 91), que encendieron la ilusión de los hinchas. En caso de ganar, el equipo de Silvio Santander quedará como único escolta de San Lorenzo, ya que San Martín de Corrientes perdió anoche en Salta. Enfrente tendrá a un equipo en crisis como Boca Juniors, que viene de cuatro derrotas consecutivas, la última ante Olímpico (98 a 83), en el Vicente Rosales. Sin embargo, el equipo de Guillermo Narvarte puede llegar a complicarlo, con la jerarquía de jugadores de la calidad de Adrián Boccia, Lucas Perez, Fotios Lampropoulos y Kevin Pinkney. Quimsa deberá afrontar el partido de esta noche con máxima concentración y sin tener en cuenta que está jugando ante el último de la tabla. Subestimar a Boca sería un error imperdonable, pero el conjunto fusionado tiene un plantel de grandes profesionales que conocen a la perfección sus obligaciones dentro de la cancha. El partido de esta noche pondrá a prueba la fidelidad de los hinchas de Quimsa, ya que se jugará en horario idéntico a la final de la Supercopa Argentina que protagonizarán River y Boca en Mendoza. La dirigencia de Quimsa dio a conocer el valor de las entradas: plateas, $ 300; populares, $ 150; seguro popular menores, $ 50. La venta se realizará en la boletería de calle Catamarca, a partir de las 20 aproximadamente. Otros partidos La jornada de esta noche incluirá otros tres enfrentamientos: 21, San Lorenzo vs. Ferro Carril Oeste; 21.30, Estudiantes de Concordia vs. Hispano Americano y Regatas Corrientes vs. Peñarol de Mar del Plata.