Fotos Advierten “freno” en la causa Ciccone pese a revelaciones de Vandenbroele

14/03/2018 -

A cuatro meses de que Alejandro Vandenbroele decidiera acogerse a la figura del "arrepentido" en el caso Ciccone, y revelar la ruta del dinero para quedarse con la calcográfica, y que Jorge Brito, titular del Banco Macro, le pagaba para que guardara silencio, poco se avanzó en la instrucción de la causa. Así lo refleja un artículo de La Nación, firmado por Hugo Alconada Mon y Hernán Cappiello, quienes hacen referencia a la situación delicada en la se encuentra el juez de la causa, Ariel Lijo, ya que está bajo observación por su estrecha relación con Brito que asistió al segundo casamiento del magistrado. En el artículo se advierte que el expediente permanece aletargado hasta que la Cámara Federal porteña defina si confirma a Ariel Lijo como juez instructor de la causa o acepta la recusación que plantearon Amado Boudou y su socio, José María Núñez Carmona, otros dos acusados que ya son enjuiciados y que fueron apresados, imágenes que se replicaron en todos los medios. En el juicio oral contra ambos se aludió a la presunta participación de Jorge Brito, uno de los señalados por Vandenbroele como quien puso la plata para que Ciccone pudiera operar. El contador de Ciccone, José Melo, dijo que cuando Máximo Lanusse (ex CEO del Grupo Macro) gerenció la empresa con los nuevos dueños ordenó que le enviaran los papeles contables al estudio Della Rocca- Piazza- Almarza, que atiende al Banco Macro. Incluso Vandenbroele señaló que pese a ser el presidente de la firma, cobraba menos que Lanusse y que éste era el único autorizado a firmar los papeles en nombre de la empresa. Vandenbroele se inició como arrepentido cuando se presentó en los tribunales de Comodoro Py el lunes 13 de noviembre. Boudou llevaba diez días detenido, al igual que Núñez Carmona, y Vandenbroele temía ser el próximo. Vandenbroele relató cómo fue la maniobra que llevó al desembarco de The Old Fund en la imprenta Ciccone Calcográfica, cuál fue su rol y los de Boudou, Núñez Carmona y el entonces titular de la Afip, Ricardo Echegaray . También relató cómo fue un negociado anterior que Boudou tejió con el gobierno formoseño de Gildo Insfrán, y quiénes financiaron toda la operatoria. Señaló a Raúl Moneta y a Jorge Brito, al que le adjudicó un rol adicional: dijo que le pagó una mensualidad, a través del abogado Francisco Sguera, tras el estallido del escándalo para que no dijera nada. El fiscal Di Lello tomó nota de la declaración de Vandenbroele y propuso medidas de prueba para comprobar sus dichos y evitar que algunos de los acusados pudieran destruir evidencias. Por ello pidió a Lijo detener a Brito y a Sguera, máxime tras la confesión de Vandenbroele de que "recibía una remuneración económica para no presentarse a declarar en los términos que lo hiciera en el acuerdo", es decir como arrepentido. De acuerdo con la investigación de La Nación, Di Lello argumentó que Brito y Sguera podían "obstaculizar" la investigación. Sin embargo, el juez optó por citar a indagatoria a Brito e Insfrán, y buscar documentación en el estudio Della Rocca - Piazza - Almarza, también señalado por Vandenbroele. Brito presentó un escrito en el que negó ser el financista detrás de The Old Fund para adquirir la ex Ciccone. Una vez que la Cámara lo confirme o no en el cargo, Lijo deberá resolver si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito de Brito -quien afronta una prohibición de salir del país-, Echegaray e Insfrán. El tiempo juega a favor de Brito, porque hay un plazo de un año para corroborar los dichos del arrepentido (Vandenbroele) y ya van cuatro meses sin definiciones. Es por ello que el fiscal Di Lello busca avanzar sobre la "ruta del dinero" y pidió indagar a dos de las hijas de Nicolás Ciccone -Silvia y Olga, y recabar toda la información sobre The Old Fund que almacene el Macro, para corroborar que fue Jorge Brito quien estuvo detrás de esta maniobra que llevó al exvicepresidente de la Nación a juicio e incluso tras las rejas por unos días.