Stanic: "No dependemos de nadie en particular"

Fotos INSPIRADO. Maximiliano Stanic jugó en gran nivel ante Boca y demostró que está en buenas condiciones.

14/03/2018 -

Maxi Stanic disfruta del presente de Olímpico, pero sin excesos de triunfalismos y con los pies sobre la tierra.

El Negro bandeño encadenó ante Boca su tercera victoria consecutiva en el Vicente Rosales y se alejó de los últimos puestos de la tabla.

El capitán habló al término del juego y se mostró reconfortado por las etapas que fue quemando su equipo hasta llegar a su mejor momento en la competencia.

"Después de haber pasado un enero muy difícil, muy turbulento por los cambios, por las lesiones, por las derrotas como consecuencia de haber jugado diezmados, mantuvimos la cabeza fría, sabiendo que iban a llegar estos momentos, que el equipo se iba a poner bien, que iba a estar completo e iba a volver a encontrar el rumbo y la idea de juego que quería Adrián. Iba a llevar tiempo, pero bueno... Uno que lleva años en esto trata de transmitirlo y por suerte el equipo ahora está muy bien", indicó Stanic en rueda de prensa.

Crecimiento

El base armador explicó por qué Olímpico es ahora un equipo en el real sentido de la palabra. "Ofensivamente estamos mejorando día a día, tenemos más fluidez. Y creo que hay algo que es clave en este nuevo proceso: no dependemos de nadie en particular. Si bien sabemos quiénes son los jugadores determinantes, pero el equipo no depende de nadie. Cada uno tiene sus momentos en el partido, donde vamos a jugar para ese jugador porque está bien en ese momento y tiene una ventaja. Eso nos hace más peligrosos", comentó reconfortado.

Por último, analizó el partido ante Boca desde el aspecto táctico/estratégico. "Hay que darles mérito a ellos, porque nosotros tratamos de bloquearles ciertas vías y nos lastimaron donde nosotros queríamos: los tiros de 3 puntos del Griego (Lampropoulos) y algún triple de Adrián (Boccia) o de Gargallo, que están fuera del libreto, pero también era lo que se había planteado. Dentro de todo fue el partido que nosotros queríamos: bajarle el goleo a ciertos jugadores y que tomaran protagonismo otros", señaló.

Stanic cumplió ante Boca una destacada actuación, con 16 puntos y 9 asistencias en 30 minutos de estadía en cancha.

El plantel de Olímpico volverá hoy al trabajo para empezar a preparar el partido de mañana ante el poderoso San Martín de Corrientes, en el estadio Vicente Rosales.