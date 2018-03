Darío Herrera para Atl. Tucumán vs. Boca

14/03/2018 -

El árbitro Darío Herrera fue designado para dirigir el partido entre el líder Boca Juniors ante Atlético Tucumán, como visitante, por la 20ma- fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

Herrera será asistido por Cristian Navarro y Julio Fernández en el choque del domingo a las 17.45 en el estadio José Fierro de Tucumán.

El juez neuquino dirigió por última vez un partido del puntero del campeonato en la novena fecha en el duelo ante Racing Club (1-2) en la Bombonera.

El programa completo de la 20ª fecha de la Superliga es el siguiente:

Viernes 16 de marzo, 19, Rosario Central vs. Chacarita, árbitro, Juan Pablo Pompei; 21.15, Colón VS. Lanús, árbitro, Silvio Trucco.

Sábado 17,13.15, Argentinos Juniors vs. Newells, árbitro, Fernando Espinoza; 13.15, Temperley vs. Huracán, árbitro, Germán Delfino; 15.30, San Martín vs. Gimnasia, árbitro, Jorge Baliño; 17.45, San Lorenzo vs. Olimpo, árbitro, Nicolás Lamolina; 20, Talleres vs. Defensa, árbitro, Facundo Tello.

Domingo 18, 11, Racing vs. Patronato, árbitro, Ariel Penel; 13.15, Arsenal vs. Vélez. Árbitro, Fernando Echenique; 15.30, Estudiantes vs. Godoy Cruz, árbitro, Héctor Paletta; 17.45, Atlético Tucumán vs. Boca, árbitro, Darío Herrera; 20, River vs. Belgrano, árbitro, Diego Abal.

Lunes 19,19, Banfield vs. Unión, árbitro, Andrés Merlos; 21.15, Tigre vs. Independiente, árbitro: Fernando Rapallini.