Lucas Zelarayán está en la mira de Santos de Brasil que ofrece a Zeca

14/03/2018 -

El futbolista argentino Lucas Zelarayán continúa en los planes del Santos de Brasil, que ya intentó contratarlo a principio de este año y ahora le ofrecería a Tigres de México, donde juega el ex Belgrano, al marcador de punta Zeca como parte de pago, informó ayer la prensa brasileña.

Zeca, de 23 años, marcador de punta izquierdo, no es titular y Santos pretende cederlo al equipo mexicano como parte de pago por Zelarayán, aunque para que ello suceda el defensor debería aceptar su pase al fútbol azteca.

Para Santos esta operación sería un excelente negocio, señaló Lance, ya que no perdería su valor Zeca y podría por fin contratar a Zelarayán, de 25 años, pase que no pudo concretar al no llegar a un acuerdo económico con el equipo de la ciudad de Monterrey.

Zeca estuvo en los planes de varios clubes brasileños, e incluso Flamengo, pero no pudo pagar la cláusula de rescisión del contrato del defensor que culmina en 2020.

Zelarayán jugó 85 partidos en Belgrano, debutó en 2012 con 19 años y anotó 10 tantos, mientras que en Tigres de Monterrey suma hasta ahora 84 encuentros y 10 goles.