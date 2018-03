La última fecha definirá muchas cosas

Fotos DESENLACE. Central Córdoba buscará el domingo terminar la segunda fase como el mejor primero, aunque para eso no depende de sí mismo.

14/03/2018 -

Pasó la penúltima fecha de la segunda fase del Torneo Federal A y no solamente Central Córdoba es el único equipo de la Zona B que consiguió su clasificación por anticipado al Pentagonal Final. Pero en la Zona A también alcanzaron ese objetivo otros dos elencos: Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba) y Gimnasia de Mendoza.

El próximo domingo, en el horario unificado de las 17, se jugarán los partidos de la última fecha que no solamente definirán a los dos últimos clasificados a la instancia que otorgará el primer ascenso a la B Nacional, sino que también quedarán determinadas las posiciones que ocuparán cada equipo.

Es que el Pentagonal Final ya tiene confeccionado su fixture desde el mismo momento en que confeccionó la segunda fase. Central Córdoba ya se aseguró el primer puesto de la Zona B, pero resta determinar si será el mejor primero o el restante primero.

Para ser el mejor primero, el Ferro (que tiene 14 puntos) deberá ganar y esperar que Estudiantes (15) no gane. Si se da esto, también debería esperar que no gane Gimnasia (14). O bien que el "Lobo" gane exactamente por el mismo resultado que el Ferro. Es que ambos tienen 6 de diferencia de gol y también la misma cantidad de goles a favor (10), pero Central hizo uno más como visitante, lo cuál lo pone por arriba de los mendocinos en el desempate.

Para el Pentagonal Final, se le asignó el número 1 al mejor primero y el 2 al restante primero. Entonces, el Ferro solo puede ocupar el lugar 1 o 2 para la definición. En tanto, el 3 es para el mejor tercer; el 4 para el mejor segundo y el 5, para el restante segundo.

El fixture es el siguiente: Primera fecha (01/04): 5 vs. 1 y 4 vs. 3. Libre: 2. Segunda fecha (07/04): 3 vs. 5 y 1 vs. 2. Libre: 4. Tercera fecha (11/04): 2 vs. 3 y 5 vs. 4. Libre: 1. Cuarta fecha (15/04): 4 vs. 2 y 3 vs. 1. Libre: 5. Quinta fecha (22/04): 1 vs. 4 y 2 vs. 5. Libre: 3.

Es decir que si Central es el mejor primero, visitará en la primera fecha al restante segundo; recibirá luego al restante primero; quedará libre en el medio, será visitante del mejor tercero y cerrará de local ante el mejor segundo. Pero no es el mejor primero, quedará libre en la primera fecha y en la segunda visitará al mejor primero. En la tercera será local del mejor tercero, en la cuarta visitará al mejor segundo y cerrará de local ante el restante segundo.

A simple vista, hay diferencias entre ambos calendarios, pero lo cierto es que para ascender, hay que ganarle a todos y en cualquier cancha.

En cuanto a los dos cupos que quedan, en la A hay tres equipos que pugnan por un lugar (mejor tercero), aunque podrían quedarse todos con las manos vacías. Los que tienen chances son: Alvarado (10 puntos y +2), Juventud Unida (10 y +1) y Desamparados (8 y 0). En la B son cinco los que pugnan por uno o dos lugares: Defensores (10 y 5), Unión (10 y 4), Sportivo Belgrano (10 y 2), Sarmiento (8 y -4) y Crucero del Norte (7 y 0).