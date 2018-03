Mitre recibirá a Atlético de Rafaela, uno de los líderes, el domingo a partir de las 17 horas

14/03/2018 -

A pesar de que continúa en zona de descenso, el punto que consiguió Mitre el sábado pasado, en su visita a Deportivo Morón, fue valioso. Pero para que valga aún más, el equipo que dirige Arnaldo Sialle deberá ganar su próximo compromiso en casa. Y su rival será nada menos que Atlético de Rafaela, que comparte la cima de la B Nacional con Aldosivi de Mar del Plata, ambos con 31 puntos.

El duelo ante la "Crema", correspondiente a la decimonovena fecha del certamen de ascenso, sufrió una modificación en su horario ya que estaba previsto para las 19, pero finalmente se adelantó para las 17.

Alessandroni

Entre las novedades del plantel que dirige Arnaldo Sialle, se destaca la recuperación que está evidenciando Juan Alessandroni. El volante central sufrió un desgarro y no pudo ser de la partido ante el "Gallito" y, aunque hasta el domingo no cumplirá con el mínimo de días que requiere esta herida para cicatrizar, no es descabellado que pueda estar al menos en el banco de suplentes. En la práctica de hoy, "Cacho" comenzará a dar indicios del equipo que pondrá en cancha el domingo, algo que quedará más claro mañana, cuando se realice la práctica formal de fútbol.