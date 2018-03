El lunes se sumará a sus compañeros

Fotos DUELO. Martínez será de la partida ante Patronato.

14/03/2018 -

El goleador del conjunto dirigido por el técnico "Chacho" Coudet disputará el encuentro del próximo domingo ante Patronato (fecha 20 de la Superliga) y viajará el lunes rumbo a Manchester para sumarse al plantel argentino.

Junto con Martínez viajarán los otros futbolistas pertenecientes al ámbito local: Fabricio Bustos y Maximiliano Meza (Independiente), Pablo Pérez y Cristian Pavón (Boca Juniors).

"Nunca me imaginé que me iba a pasar todo esto. Estuve en la pensión y, en un primer momento, me quise volver. Me pasó todo muy rápido", concluyó.