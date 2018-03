Fotos Amores conflictivos y viejas diferencias, las hipótesis del crimen del encargado de la finca

El crimen del encargado de la finca sigue siendo un misterio para los investigadores, las horas avanzan y poco se sabe de cómo se habría producido el homicidio, el cual fue descubierto por Darío Álvarez, el dueño de la finca "El Milagro", donde la víctima apareció sin vida. La Fiscalía -a cargo de la Dra. Jacqueline Macciótrabaja junto con los efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos contrarreloj para dar con él o los autores del crimen de Damián Osvaldo Butiler (30), residente en El Polear. Según revelaron las fuentes cercanas a la causa, los investigadores establecieron que el empleado de la finca el día domingo había pasado varias horas "tabiando", con un grupo de amigos y sospechan que allí se habría originado una gresca. Los efectivos establecieron que si bien Butiler estaba en pareja y tenía dos hijos, antes habría tenido varias relaciones amorosas, las cuales habrían sido un tanto conflictivas, por lo que no se descarta que sean el móvil del asesinato. La fiscal pidió nuevas medidas tras la confirmación de la autopsia, realizada por el Dr. Canllo, en la que sostiene que Butiler murió por un disparo que le atravesó el tórax y no por dos heridas con arma blanca, como lo había informado la Dra. Adelina Sauco, médica de Sanidad de la Policía. La Dra. Macció ordenó que los efectivos se hicieran presentes en el lugar donde fue hallado el cadáver -en un camino vecinal en la localidad de Sauce Bajada- y realicen un minucioso rastrillaje para secuestrar el casquillo de la bala. Por horas, la policía trabajó en la zona, pero los resultados fueron negativos. Los investigadores no descartan que la escena del crimen no sea ésa, ni que la víctima llegara malherida a su lugar de trabajo para guarecerse. Según se supo, la policía sospecharía de algunos dichos inciertos por parte de la familia de la víctima, quienes estarían ocultando algo. La fiscalía citará a varias personas y continuará con la investigación.