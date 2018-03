Los detenidos niegan haber matado a la menor embarazada

Fotos AVERIGUACIONES. La Dra. María del Pilar Gallo espera el resultado de las pericias realizadas en la casa.

Mientras la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar aguarda el resultado de las pericias realizadas a cadáver de Mirta Liliana More Aguirre, la adolescente de 15 años que falleció mientras se encontraba ingiriendo bebidas y sustancias tóxicas en una casa del Bº Villa Rojas, los tres imputados fueron indagados.

Tal como lo publicó EL LIBERAL, Ricardo Nieva, Osvaldo Nieva y un menor de 16 años, novio de la víctima, fueron trasladados al centro judicial -en la mañana del lunes- y por primera vez estuvieron frente a la fiscal de la causa, Dra. María del Pilar Gallo para contar su versión de lo sucedido aquella trágica madrugada.

Acompañados por su abogada defensora -Dra. Carol Pamela Gadán- los acusados arribaron al Palacio de Justicia pasadas las 11.30 y sus relatos se extendieron hasta pasadas las 15. Según revelaron las fuentes, todos los imputados negaron haberla asesinado.

Según se supo, los acusados contaron -incluso con detalles- la misma versión de lo sucedido la madrugada del lunes 5, donde sostienen que la menor, quien además de cursar un embarazo de cuatro meses era celíaca, estuvo todo el tiempo "inquieta".

Fuentes cercana a la causa revelaron que el novio de Mirta declaró que él no consumía sustancias tóxicas y que al momento de la reunión, todos estaban ingiriendo bebidas con alcohol. Además expresó que su pareja constantemente "iba y venía", de un lado a otro.

Sobre el embarazo de la víctima, el adolescente expresó que su novia se lo había confesado, pero él no le creía porque no sólo no se le notaba, sino que además nunca se había realizado un análisis o algún tipo de control.

Consultado por el momento de supuesto ataque de convulsiones, el menor -quien está imputado de femicidio- indicó que la víctima "tenía un vaso con vino, se quedó inmóvil" y casi en simultáneo "comenzó a temblar. Cayó al suelo y le salía sangre por la nariz", tal como lo publicó EL LIBERAL en su edición anterior.

El supuesto femicida, reveló que cuando llegó la ambulancia sólo descendió una enfermera. Dijo que él tenía "la mano en la boca para que no se tragara la lengua y no la quería soltar" a lo que la profesional de la salud le había exigido que sacara su mano.

El menor reveló que no quería hacerlo porque tenía miedo de que la menor se ahogara con la lengua. Contó que la enfermera le sacó la mano de la boca, le apretó la cabeza para sacarle la lengua.

Según el acusado una vez dentro de la ambulancia, "nadie le hizo nada. No trataron de reanimarla y murió en el camino". Los otros dos imputados hicieron el mismo relato.

La representante del Ministerio Público no descarta ninguna hipótesis y aguarda más evidencias. Mientras que la defensa de los acusados podría solicitar la exhumación del cuerpo y una reautopsia.