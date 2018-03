Música, recuerdos y dolor en el adiós a Rubén Palavecino

14/03/2018 -

Familiares del hijo de don Sixto, amigos, colegas y destacadas figuras del arte, la música y la cultura santiagueña en general, acompañaron y despidieron los restos mortales de Rubén Palavecino hasta su último lugar de descanso, en el Parque de la Paz.

Durante su velatorio se dieron muestras de dolor y un particular acompañamiento musical, por parte de figuras del ambiente folclórico.

También representantes del mundo artístico brindaron algunas palabras en su memoria.

Testimonios

Entre tanto dolor por el fallecimiento de Rubén Palavecino, expresaron: "Se nos cayó el horcón del medio". Así lo recordó su compañero del Alero Quichua Santiagueño en diálogo con Noticiero 7. También habló Manolo Herrera, de Las Sachaguitarras.

Hasta el domingo, Palavecino había estado compartiendo el programa radial con su compañero Rubén Verduc, en el Alero Quichua Santiagueño, con quien estuvieron hablando sobre preparar lo que sería el año próximo los 50 años de este programa de difusión cultural.

"Dolor, sorpresa, todavía no terminamos de asumir lo que pasó", expresó a Noticiero 7 y agregó: "El domingo estuvimos compartiendo la segunda emisión del año del Alero, salimos cantando y de pronto se nos cae el horcón del medio", expresó Verduc.

"Estamos agrupados en el dolor, trataremos de seguir adelante. Estábamos haciendo planes por los 49 años y qué íbamos a hacer el año que viene por los 50 años y terminamos como todo criollo, diciendo ‘Si Dios quiere’, si estamos vivos".

Por su parte, Manolo Herrera, integrante de Las Sachaguitarras expresó: "Me tocó a mí avisarle (a su papá Elpidio), hay que cuidarlo y no era fácil de decirle y esta mañana (por ayer) me dijo que va a hacer fuerza y venir a acompañar a la familia".