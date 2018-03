El amor para toda la vida estará en tela de juicio

14/03/2018 -

Este año, Telefé parece estar dispuesto a mantener alto el encendido de la televisión con historias en las que los espectadores puedan identificar esas pequeñas situaciones cotidianas que traspasan la pantalla y que se asemejan a las suyas.

En esa tónica, llegaría, en abril, sin fecha confirmada aún, "Cien días para enamorarse", una comedia romántica protagonizada por Nancy Dupláa, quien vuelve al canal después de la exitosa telenovela "La Leona"; Carla Peterson, Juan Minujín y Luciano Castro, con el respaldo de Underground, la productora de Sebastián Ortega, cuyo último éxito fue "Educando a Nina".

"Cien días para enamorarse" traerá a la pantalla chica la crisis que comparten muchas parejas con varios años de casados; cuarentones que necesitan un giro en sus agobiantes vidas matrimoniales, teñidas por la rutina. Ese es el nudo de la nueva tira de Telefé, que llegará a Santiago del Estero a través de Canal 7.

En los adelantos televisivos ya se puede ver a esas dos amigas que compondrán Laura y Antonia, quienes cansadas de la monotonía se animarán a poner a prueba sus vínculos amorosos.

Si bien Laura y Antonia son amigas de toda la vida, no tienen nada que ver la una con la otra. Mejor podría decirse que se complementan, y se adoran.

En las parejas de ambas hay amor y desgaste. ¿La solución? Un plan para volver a enamorarse.

"Es un programa que va a generar cierto tipo de incomodidad. Dos chicas se empiezan a hacer preguntas y toman decisiones en su vida que nunca pensaron que iban a tomar", adelantó Dupláa, en diálogo con la prensa durante la presentación de la ficción, que reprodujo luego Clarín.

La tira tendrá a Luciano Castro como el soltero empedernido que se reencuentra con el personaje de Nancy, el amor de su infancia. "Soy soltero por elección. No un mujeriego. No quiero tener hijos. Nunca me casé. Y un día me reencuentro con amigos que están casados y con hijos, y Nancy. Pero no puedo adelantar más", señaló Luciano, quien este año hizo un cambio de canal, ya que se alejó de El Trece, adonde protagonizó sus últimos trabajos.

El otro galán es Juan Minujín, quien hará de marido de Carla Peterson. "La verdad es que es el mejor marido que me tocó porque ya venimos trabajando juntos y ya hicimos de pareja. Por eso también estoy cansada de hacerlo todo con él", explicó, entre risas, Carla.

Para Peterson este es un regreso a la ficción: desde Guapas no se la veía con continuidad en pantalla chica. Si bien en 2016 hizo una participación en Educando a Nina, se mantuvo alejada de los sets: acompañó a su marido Martín Lousteau a Washington.

El resto del elenco lo integran: Juan Gil Navarro, Jorgelina Aruzzi, Manuela Pal, Marita Ballesteros, Pablo Rago, Ludovico Di Santo, Leticia Siciliani, Michel Noher, Mario Pasik y otros.