La abogada de Darthés dijo que Calu también se fue del guión

14/03/2018 -

A esta altura todo es un ida y vuelta. Calu Rivero se presentó en distintos programas para hablar sobre los "excesos inapropiados" que vivió por parte de Juan Darthés durante las grabaciones de la exitosa telenovela "Dulce amor" en el 2012, y ahora enfrenta el contraataque.

La abogada del galán, Ana Rosenfeld, reveló que la actriz también se salía del guión, y que hay pruebas presentadas ante la Justicia, de escenas en las que Calu tiene actitudes que, supuestamente, no estaban escritas en el libreto. "Hay escenas donde no está escrito, por ejemplo, que había que dar besos en el cuello, y tenemos escenas grabadas en las que Calu le come el cuello a Juan", dijo Rosenfeld, durante una entrevista radial con el programa "Por si las moscas", que reprodujo Teleshow.

La letrada, que fue duramente cuestionada por defender a un hombre en un caso de acoso sexual, argumentó: "Me parece que también hubo de parte de Calu una actuación, como ella dice, ‘me gusta calentar la pantalla’. Entonces dentro de ese término está que las escenas hay que vivirlas con plenitud. La gente no quiere una novela tibia. Estaban buscando más y más".

Por otra parte, Rosenfeld criticó la falta de "coherencia en el relato" de la actriz. "Juan Darthés no es responsable de nada de lo que ella está diciendo. Si tenía oportunidad de denunciarlo y no lo hizo. Podía salir a hablar y no lo hizo. Además salió a aclarar que se fue (de Dulce amor) por su propia voluntad y que no hubo abuso ni acoso", recordó la abogada.

Eva de Dominici

La de los abogados no es la única defensa que recibió Juan Darthés, el actor que actualmente protagoniza "Simona", la ficción de Pol-ka, en El Trece.

La actriz Eva De Dominici, con quien compartió grabaciones de Patito Feo salió a respaldarlo y, de rebote, criticó a su colega Calu Rivero.

"A Juan lo están condenando como si fuera un monstruo, y lo comparan con Harvey Weinstein (el productor de Hollywood). Yo te digo que hay mucha gente que no se anima a hablar y a defenderlo porque tienen miedo a ser juzgados", señaló Eva en diálogo con Pamela David, en su programa de América.

"Estoy segura que Juan no quiso hacer sentir mal a nadie", agregó y fue por más cuando admitió que de su participación en la telenovela "Dulce amor", no tiene los mejores recuerdos de Calu como compañera.

Durante la entrevista con Pamela, De Dominici destacó a Malena Pichot por su tarea en favor de los derechos de las mujeres, pero a su vez señaló que se equivoca al decir que Darthés es un abusador. Las redes estallaron con apoyos y críticas, y un feroz cruce con Pichot.