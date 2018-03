Fotos Tartu se quedó sin Intrusos: "Yo no era un buen alumno"

14/03/2018 -

La información oficial explica que, después de tres años, Augusto "Tartu" Tartúfoli se quedó fuera de "Intrusos" porque superpuso sus vacaciones con las de su compañero, Damián Rojo, según lo reveló él mismo a La Nación, para aclarar después que, en realidad, "querían limpiarme y, bueno, lo hicieron". "Tartu" contó que tenía roces con la producción. "Yo no era un buen alumno para ellos. Era un tipo con el pelo de colores y remera rockera. No quería vestirme como empleado de banco. Y me parece que eso molestaba", dijo y agregó: "Muchas veces me enfrenté a ellos por estar en desacuerdo con los temas que trataban, que me parecían siempre los mismos. El único que me bancó fue (Jorge) Rial, que no pudo hacer nada por mí".