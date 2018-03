Fotos El mensaje de paz de Mauricio Macri para el superclásico

Hoy 13:08 -

El presidente Mauricio Macri pidió este miércoles que el ganador del partido que jugarán River y Boca por la Supercopa Argentina festeje “sin violencia”. De ese modo, el mandatario buscó evitar que el encuentro que tiene lugar esta noche en Mendoza termine con incidentes.

“Estamos ansiosos porque llegue la noche para ver otra final entre Boca y River. Todos queremos ganar, pero para poder disfrutar de ganar el otro tiene que saber perder”, manifestó el mandatario.

En diálogo con la prensa desde Formosa, Macri además expresó: “El fútbol da revancha. Hoy es el partido, hay que festejar y mañana se puede ir a cargar al amigo, pero no con violencia”. “Boca no existiría sin River y River no existiría sin Boca“, valoró.

El Presidente viajó hasta territorio formoseño con el propósito de visitar obras viales, como la construcción de la primera autopista de la provincia, y cloacales, de desagüe y de depuración de líquidos. En su discurso no pudo faltar una mención al Superclásico de esta noche.