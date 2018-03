Una pareja descubrió una foto en la que aparecen 11 años antes de conocerse

Notas Relacionadas

Hoy 13:10 -

Un joven residente de la ciudad china de Chengdú descubrió, a través de una foto, que estuvo cerca de su actual esposa 11 años antes de conocerla, informa medios chinos.

El pasado 4 de marzo, el hombre, de apellido Ye, encontró la foto en casa de su suegra mientras se encontraba mirando imágenes de la adolescencia de su mujer Xue para tratar de identificar a quién de los dos se parecían más las hijas gemelas de la pareja.

Cuánto fue su asombró cuando en una de estas instantáneas se vio a sí mismo posando en un segundo plano de la imagen.

"Cuando vi la foto, me sorprendí y se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo... esa era mi postura para salir en las fotos. Yo también me estaba tomando una foto, solo que desde un ángulo diferente", recordó Ye.

La pareja se cruzó casualmente en la Plaza del 4 de mayo en la ciudad costera de Qingdao en julio del 2000 cuando los dos se encontraban allí de vacaciones. Ahora, el esposo planea organizar otro viaje al mismo lugar, emblemático para el matrimonio.

"Parece que Qingdao es ciertamente una de las ciudad más especiales para nosotros. Cuando las niñas sean mayores, iremos nuevamente y volveremos a tomarnos una foto junto con toda la familia", contó Ye.

