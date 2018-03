Andrea del Boca se negó a declarar por la "novela fantasma"

Fotos La actriz es investigada en una causa por la ficción "Mamá corazón".

CAPITAL FEDERAL.- Andrea del Boca estuvo solo diez minutos en los Tribunales Federales de Comodoro Py, donde eligió no declarar y presentar un escrito ante el juez federal Sebastián Ramos.



Su presentación fue en la causa por el destino de millones de pesos que recibió durante el kirchnerismo para la realización de la novela "Mamá Corazón", una ficción que jamás salió al aire.



Los fondos partieron del ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido, actualmente detenido por otra causa, y que deberá declarar mañana por esta investigación.



La actriz y el exfuncionario K están acusados de defraudación en el uso de fondos públicos.

En la causa se determinó que la novela costó $ 36,6 millones y que la productora a+A Group (de la que Del Boca es socia gerente) ganó $ 3,26 millones.



La contratación fue directa, a través de una maniobra de triangulación en la Universidad de San Martín (UNSAM) y Planificación, para el rodaje de 25 capítulos. De acuerdo a un informe a la empresa se le pagaron poco más de $ 27 millones, el 76% del total.

En el escrito indicó que no le pidieron ni pagó "coimas o retornos" para recibir financiamiento del Estado para la novela. Aseguró que no cometió ningún ilícito y dijo que "no advirtió dentro del marco de su competencia irregularidades que la hicieran dudar".

La actriz relató además sus "antecedentes en los medios", explicó cómo se presentó la propuesta de la novela y aseguró que su "actuación fue en el marco de las tareas propias de su profesión". En el mismo escrito negó "cualquier responsabilidad si es que hubo alguna irregularidad" en relación con la contratación de la productora.

El convenio entre la UNSAM y el ministerio de Planificación para filmar la novela de la actriz, vinculada al kirchnerismo, se firmó en julio de 2015.



El secretario legal y técnico de la Universidad de San Martín Eduardo Ratti, en una entrevista con Telenoche, explicó que las productoras presentaban sus propuestas a las universidades y las instituciones educativas elevaban los proyectos y los presupuestos al ministerio que dirigía De Vido.



La decisión de cuáles serían las ficciones que se filmarían la tenía Planificación Federal.

El Gobierno suspendió los pagos vinculados a esta novela y otros 13 contratos por $ 259 millones tras el escándalo que desató la judicialización del caso, a partir de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans.