D'Onofrio ya tiene lista su cábala para esta noche

Hoy 18:14 -

En una reciente entrevista, Rodolfo D’Onofrio confirmó que llevó hasta Mendoza el famoso sweater rojo que suele usar en los compromisos más importantes de River. Cabulero de ley, no iba a romper la tradición hoy.

“Me dijeron que a la noche refresca, vamos a ver cómo está la noche. Algún sweater o pulovercito voy a llevar, je”, expresó el mandatario Millonario. La última vez que lo usó fue durante la Copa Argentina y su equipo salió campeón.

“Ya lo tenía y el primer día que me lo puse fue para un River-Boca en Mar del Plata. Estaba fresco, como para sweater. Ganamos y me dije 'me parece que este sweater me va a tener que acompañar'. Y me siguió acompañando en los momentos en los que hace frío”, cerró.