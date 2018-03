FÚNEBRES | 15 de Marzo de 2018

15/03/2018 -

FALLECIMIENTOS

- María Inés Coria (La Banda)

- Sergio Matías Ferreyra (Fernández)

- Rosa Delfina Coria (Clodomira)

- Sipriano Ibarra (Clodomira)

- Ángel Constantino Peyla

- Misael Medardo Jiménez

Sepelios Participaciones

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Dr. Gustavo Adolfo Zavalía y su esposa María Mercedes Benavente participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Tere Castro, Caio Lugones Aignasse, sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MISAEL MEDARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/18|. Su esposa Olga Isabel Quiroga, hijos María, Carlos, h. pol. Fabián, Rita, nietos y bisnietos partic. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cementerio de Maco. Casa de duelo P.L. Gallo 330 (s.v.) Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

JOSÉ, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d) Falleció el 10/3/18|. Con profundo dolor te decimos: "Señor hágase tu voluntad". Te pedimos por el descanso eterno de su alma y por una cristiana resignación de su querido hijo Hugo y flia. Sus vecinos: Rita Arias; Isabel de Pece y flia; Palomo; Juana Pavón e hijo; flias Garnica, Rojo, Castro, Viaña, y Anita y flia. de Walter Umaño. Oraremos por nuestra apreciada Blanca.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Querido hermano, es inexplicable el dolor que en mi corazón está, te fuiste como una estrella fugaz, un mandato divino quiso que estés junto a tus padres Argelia y Sixto. Dejas en esta tierra toda tu grandeza de persona que fuiste en todos los aspectos. Te amaré por siempre!. Sus hermanas Chichi y Carmen, sus sobrinos José, Alejandra, Silvina con sus respectivas familias participan con gran tristeza y dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Su primo Roberto Montes e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Pedimos resignación para toda su familia.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Querido tío, cómo cuesta aceptar tu partida, pero sabemos que tu alma está entre nosotros. Descansa en paz junto a tus padres Argelia y Sixto, que seguramente ya estarán sonando los violines junto a Dios. Gracias por todo. Hasta siempre. Su sobrina ahijada Silvina Uñates, sobrino político Cristian Arancibia y sobrinos nietos Martina y Facundo, ruegan por tu eterno descanso.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Mi querido tío Rubén, cómo nos duele tu ausencia física, te vamos a extrañar por siempre. Descansa en paz. Sus sobrinos Alejandra Uñates, Daniel Cesca, sus sobrinos nietos Candelaria, Martiniano y tu amiga Norma Uñates participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del distinguido músico don Sixto Palavecino. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Dr. Gustavo Adolfo Zavalía participa con hondo pesar su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Juan Carlos Carabajal, su esposa Alicia y su hijo Fabio (Bambi), vecinos del amigo quichuista en el Bº América del Sur elevan una oración en su memoria y recuerdan los felices días de música bien santiagueña.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Las comisiones directivas de la Sociedad de Folkloristas Santiagueños y Biblioteca Pablo Raúl Trullenque participa con gran pesar del fallecimiento de Rubén. Permanente difusor del quichua santiagueño y de las más puras tradiciones de la provincia.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Lic. José María Lami Hernández y flia. participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. La Fundación Tarpuy e integrantes del programa Aleroquichua Santiagueño participan el fallecimiento de su conductor. Piden al Yaya por su descanso!!

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Sus íntimos amigos María Eugenia Bustamante de Santillán y sus hijos Alejandra y Pablo; Mariano y Cecilia; Álvaro e Ivana y Felisa Bustamante participan con profundo dolor su inesperada partida y elevan plegarias en su memoria.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Genuino, sincero, noble y gran amigo Rubén ... adiós. Te llevas todo mi afecto, Arq. Hugo Gramajo. Cariños a su flia.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. La comunidad educativa del colegio Fundación Cultural "La Brasa" participa el fallecimiento del padre de la docente de la institución Prof. Clyder Palavecino. Elevan plegarias al Altisimo por su descanso eterno.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Los hijos de Shatico Suárez; Buby, Tito, Chochi, Nené y Gladys con sus respectivas flias. Despiden con gran pesar al amigo Rubén. Acompañan a toda la flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PEYLA, ÁNGEL CONSTANTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/18|. Su esposa Emilia Ibáñez, hijos Daniel, Mara y Erica. hijo pol. Jorge Pajón, nietos Alex y BIanca part. su fallec. y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PEYLA, ÁNGEL CONSTANTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/18|. "Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confío en tu palabra". Su hermano Alfredo Marotta, su esposa María Hortencia, sus hijas Alejandra, Andrea, Claudia y Carolina Marotta participan con dolor y tristeza su fallecimiento y elevan oraciones para su eterno descanso.

PEYLA, ÁNGEL CONSTANTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/18|. "Yo soy la resurreción y la vida, quien cree en Mí, aunque muera vivirá". Su hermano Orlando Marotta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Su sobrina Margarita Elena Archetti Pascale, sus hijos Deborah, Daniel y Marcela Gómez Archetti participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Elenita y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. La Sociedad Argentina de Escritores filial Santiago del Estero (S.A.D.E.), SUMMA Colectivo de Arte, agrupación "El Aljibe" participan el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra compañera escritora Magui Montero y acompañan a su familia en este momento de dolor.

VILLARROEL DE CHARY, IRMA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/18|. El Señor Jesús la reciba en sus brazos y conceda a su alma la paz eterna. Sus amigas Delia, Chichí, Gladys, Elba, Cristina, René, Chicha, Adriana y Nilda y la comunidad Ntra. Sra. de la Consolación de Sumampa del Bº Belgrano rezan apenadas su deceso y ruegan oraciones por ella.

Invitación a Misa

ALFARO, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/88|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Sus hijos Aída y Felipe y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 30 años de su partida a la Casa del Señor.

DÍAZ, DOMINGO DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su esposa Olga y sus hijos Gustavo, Luis y Nancy y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Pquia,. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un año de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|."Jesús dijo yo soy la vida y resurrección, el que cree en mi vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". Invitamos a la misa que se oficiará a las 20.30 hs en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor. Vivirás eternamente en nuestro corazón. Tu esposa María Luisa, tus hijos Lucho y Gustavo, Pelusa y Agustín. Su madre Argentina Verón, sus nietos, hijas políticas, hermanos y sobrinos y ahijados.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

CORÁN, HÉCTOR ERMINIO AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/14|. Hermano te has ido de aquí a un lugar mejor y no entiendo la razón, solo se que desde allí estarás guiando mi camino, ya que en la tierra fuiste mi protector y desde el cielo serás mi ángel guardián. Su padre Eduardo, sus hermanas Claudia, Inés, Marcela, sus cuñados Cristian, José y sus sobrinos, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia San José de Belgrano, con motivo de cumplirse 4 años de su fallecimiento.

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORIA, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/18|. Su hermanos, sus hijos Silvia, Sole, Dani, Cristian, nietos Richard, Andi, Narela, Mariana, Jazmin, Mavi, Wili, h. politicos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. COB. Norcen S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CORIA, ROSA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/18|. Sus hijos María, Carmen, Juan Carlos, Daniela, h. políticos Daniel, Victor y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio La Esperanza (Clodomira). COB. Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

GOLA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. María Lidia Rodríguez, Diego Arias e hijos, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Nataly. Elevan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

OMINETTI, PABLO CIRILO (Tata) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/14|. "Nunca muere quien supo vivir y ha dejado en este mundo hermosos recuerdos. Tu vida valió la pena y quedarán tus enseñanzas y tu amor grabados por siempre en el corazón de todos los seres que has querido y conocido. Nos consuela pensar que te encuentras con nuestra madre Raquel, unidos eternamente en el reino de Dios". Sus hijos Roberto, Pablo, María Rosa, José Luis, Sandra y Marcela, sus hijos políticos, nietos y bisnietos lo recuerdan y piden una oración en su memoria, al cumplirse cuatro años de su fallecimiento e invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Santiago Apóstol hoy a las 20.30.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FERREYRA, SERGIO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Sus padres Sergio y Verónica, sus hermanos Analia, David, Esteban, Milagros, Abel, abuelos, tíos, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

IBARRA, SIPRIANO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/18|. Su esposa Ángela del Valle Beltrán, sus hijos Mabel y Ernesto, hijos políticos Marta y Juan Carlos, nietos Karina, Nicolás y Mauricio participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 en el cementerio local. Casa de duelo A. Herrera y Mailín (s.v.) Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

IBARRA, SIPRIANO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/18|. Su sobrina política Blanca, sus hijas Nancy, Claudia y Viví y sus respectivas familias participan de su fallecimiento.

IBARRA, SIPRIANO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/18|. Sus sobrinos Teresa, Miguel Ángel y Gustavo Medina Sigue y sus respectivas familias participan de su fallecimiento y elevan oración en su memoria

IBARRA, SIPRIANO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/18|. "Señor: ya está ante ti, recíbelo en tus brazos". Teresita Andrada y Pelusa Rodríguez participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

IBARRA, SIPRIANO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/18|. Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta. Hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia en gracia de su nombre. Tu cuñado Jorge y Griselda, Tus sobrinas ahijadas Marta, Flori, Beti Beltrán y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa y sus hijos Mabel y Preki en estos difíciles momentos y elevan oración en su memoria.

IBARRA, SIPRIANO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/18|. Manuel Iñíguez y su esposa Rosa Beltrán; Silvia Beltrán e hijos participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido tío. Rogamos al Señor por el eterno descanso de su alma.

IBARRA, SIPRIANO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/18|. Rubén Beltrán y su esposa Liliana Bustos participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido tío. Elevan oraciones en su memoria.

IBARRA, SIPRIANO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/18|. César Barrera y su esposa Mirta Beltrán e hijos participan con dolor su fallecimiento. Descansa en paz con el Señor. Esperando su resurrección.

TORRES DE CABRERA, ROMELIA. (Suka)(q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Que dios preserve a su querida familia y le dé el descanso eterno Dr. Jorge Fiad, su esposa Alcira Giro y sus hijas María Eugenia, María Agostina y sus respectivas familias acompañan con dolor estos difíciles momentos.