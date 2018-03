Fotos Guillermo dijo que fue un partido parejo y lamentó que su equipo no haya podido convertir las situaciones que tuvo

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, eligió ayer lavar la cabeza de sus jugadores luego de la derrota ante River Plate, por 2 a 0, por la Supercopa Argentina que significó un partido "aislado", según sus impresiones después de la final disputada en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Por esa razón, en conferencia de prensa, Barros Schelotto eligió enfocar sus objetivos en quedarse con el título en la Superliga -lleva ocho puntos de ventaja- y avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Hoy es un partido aislado. No nos dominaron, no manejaron la pelota, no tuvieron situaciones de gol, es raro. No fueron ni con actitud mejor que nosotros, pero no pudimos encontrar la jugada clara de gol para empatarlo en el segundo tiempo", explicó.

Y en ese análisis, agregó: "Es difícil pero es el típico partido trabado que se abre con un penal. Arriesgamos y tratamos de llegar al empate y justo llega el 2-0. Merecimos más en el segundo tiempo".

"Fue un partido parejo, ninguno marcó diferencia. No pudimos hacer los goles y perdimos. Es un día que tenemos un dolor grande por la derrota, pero también sabemos que debemos preparar el partido en Tucumán para seguir manteniendo la distancia", agregó.

Ofuscado

Barros Schelotto se mostró ofuscado al desmenuzar los valores que hizo River Plate para quedarse con este nuevo título a nivel local.

"No hubo táctica, hubo un penal para ellos y lo aprovecharon. El segundo tiempo lo jugamos como lo venimos jugando hace año y pico, nunca fuimos inferiores al rival, estuvimos cerca del descuento, con posibilidad de empatar el partido y en una contra nos meten el segundo. Quizás vea el partido y analice cosas que ahora no puedo responder", aseguró el ex entrenador de Lanús.

En este contexto, el "Mellizo" admitió la "bronca" por perder, pero prefirió enfocarse en no repetir errores similares a futuro. "Perder este par tido da bronca a todos. No hay excusas, el partido se dio así, ganaron, son campeones y nos vamos sin nada", manifestó.

"Hay que seguir trabajando, es un golpe duro... pero vieron la gente como es, enseguida nos levantaban de vuelta y eso es lindo", agregó. Por último, insistió en no repetir errores a futuro. "Me quedo con los dos goles que nos marcan, pensando a futuro, no nos puede pasar", finalizó el entrenador del último campeón del fútbol argentino y único puntero de la Superliga.