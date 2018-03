Sánchez se ilusiona con alcanzar el objetivo

Fotos FELICIDAD. Sánchez fue a abrazar a Díaz, autor del gol.

Marcos Sánchez, lateral izquierdo de Central Córdoba, analizó la clasificación por anticipado al Pentagonal. "Estoy muy feliz de haber logrado el triunfo el domingo, sabíamos que lo podíamos hacer, lo fuimos a buscar, costó porque la pelota no quería entrar pero por suerte a lo último logramos convertir y conseguimos el segundo objetivo que veníamos buscando", dijo en diálogo con El Clásico, de Radio Panorama.

Luego agregó: "Estábamos muy ansiosos a la hora de buscar el gol, lo hablamos en el entretiempo de que teníamos que estar más tranquilos. Hicimos un gran partido, lo que se trabajó en la semana lo hicimos el domingo. Ahora se viene lo más lindo".

El Ferro hace 411 minutos que no recibe goles. "Trabajamos eso, por suerte se está dando de no recibir goles en contra. Eso es un gran mérito de todo el equipo, no solamente de los defensores, ojalá sigamos así", dijo Sánchez al respecto.

El chaqueño reveló que intuían poder clasificar antes. "Cuando vimos que teníamos dos partidos de local, sabíamos que ganándolos podíamos clasificar una fecha antes y así fue", explicó.

Y ahora está más ilusionando que nunca con el ascenso: "Logramos los objetivos fechas antes, el equipo lo trabajó, hicimos una pretemporada muy buena cuando arrancamos hace siete meses. Hoy estamos en un gran momento, sabemos que no nos podemos relajar porque fue lo que nos llevó a lograr el primer objetivo y el segundo. Falta el más importante".