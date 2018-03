"Estoy haciendo todo lo posible por llegar"

Fotos IMPORTANTE. Alessandroni es una pieza clave en la estructura de Mitre. Su presencia será vital el domingo.

15/03/2018 -

Un desgarro en el isquiotibial izquierdo dejó a Juan Alessandroni al margen del partido ante Deportivo Morón. Pero hoy, a 16 días de aquella lesión, el "Pity" está mucho mejor y se ilusiona con ser de la partida este domingo, cuando desde las 17 Mitre reciba a Atlético Rafaela, uno de los punteros de la B Nacional.

"A partir del lunes ya estuve entrenando a la par de mis compañeros. Cuesta un poco sacarse esos días de inactividad pero ya estoy mejor y esperemos llegar bien al fin de semana", le contó ayer el volante a EL LIBERAL.

"Estoy haciendo todo lo posible para llegar y, en caso de que no me resienta ni nada, calculo que podré estar a disposición. Por ahora estoy bien, pero van pocos días y hay que ver la evolución día a día. Sé que puede ser un poco riesgoso, pero si me sigo sintiendo bien vamos a ir para adelante", añadió.

Alessandroni no se quiere perder por nada del mundo el juego del domingo. "Uno siempre tiene ganas de jugar. Sé que la situación del equipo ahora es complicada porque a nadie le gusta estar en la zona que estamos y más sabiendo que vamos a enfrentar al puntero. Pero es una linda oportunidad, contra un equipo difícil, y en caso de conseguir un buen resultado nos va a dar mucha moral para lo que viene", tiró.

El "Auri" está en zona de descenso, pero el "Pity" prefiere no hacer cálculos: "Esto es partido a partido, nosotros sabemos que de conseguir un buen resultado, dependemos de nosotros. Tratamos de enfocarnos en el partido, hacer las cosas bien, sacar los tres puntos y después veremos. Tratamos de no hacer cuentas porque eso te afecta un poco la autoestima. Nos encontramos en una posición que no nos gusta y que, por como habíamos arrancado esta segunda parte, no nos imaginábamos estar. Pero hay que ponerle el pecho, ganar el domingo y dar un poco de tranquilidad a todos".

Juan sabe que ganar de local es clave. "Los dos partidos que perdimos de local, con All Boys y Chicago, no merecimos perderlo. El resto de los partidos hemos hecho las cosas bien. Ahora tenemos un partido que, si el equipo hace un clic, vamos a conseguir cosas importantes", arengó.

Al estilo "Mostaza" Merlo, Alessandroni quiere ir paso a paso. "El objetivo desde un principio fue mantener la categoría. No miramos más allá de eso y no miramos más allá del domingo. Si ganamos salimos de esa zona fea que genera mucha presión, pero más adelante veremos para qué estamos. El principal y único objetivo que tenemos es mantener la categoría. Fue muy difícil llegar a la B Nacional y no queremos echar por la borda todos estos años de sacrificio", señaló. "La Copa Argentina es un torneo muy importante, que te puede dar mucho prestigio, pero tenemos otro objetivo prioritario, siempre lo dijimos. Obviamente cuando uno entra a la cancha, sea el torneo que fuere, lo quiere ganar, pero ahora pensamos solo en Rafaela", cerró.