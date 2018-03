El epitafio que escogió

15/03/2018 -

Stephen Hawking, fallecido anteayer a la edad de 76 anos, dejo en claro como deseaba que fuese su tumba. En 2002 afirmo que queria que su lapida llevase inscrita la formula de la entropia de los agujeros negros, segun The New York Times. Se trata de una ecuacion que desarrollo junto con el fisico israeli Jacob Bekenstein en los anos 70, y que representa un aspecto clave de sus hallazgos sobre los agujeros negros. La formula relaciona la llamada entropia de Bekenstein- Hawking (SBH) con la superficie del agujero negro en cuestion (A). En fisica, la entropia es una medida del desorden, o de cuanta informacion puede albergar un objeto o sistema. El resto de terminos de la ecuacion son constantes (k es la constante de Boltzmann, c la velocidad de la luz, . la constante de Planck reducida y G la constante de gravitacion universal). Por lo tanto, la entropia de un agujero negro es directamente proporcional a su superficie. De realizarse finalmente, el epitafio de la tumba de Stephen Hawking trazaria un paralelismo con el primer cientifico que propuso el concepto de entropia, Ludwig Boltzmann. Este fisico y filosofo austriaco, el mismo que da nombre a la constante de Boltzmann, tiene grabada en su lapida la formula para calcular la entropia.