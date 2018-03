Reino Unido expulsó a 23 diplomáticos rusos

15/03/2018 -

La primera ministra británica, Theresa May, anunció ayer ante el Parlamento que su gobierno expulsará a 23 diplomáticos rusos por el atentado con un agente nervioso perpetrado en este país contra el ex espía doble ruso Serguei Skripal.

También anunció que cancelará la invitación cursada al ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, para una visita al Reino Unido y que ningún funcionario británico de alto rango o miembro de la familia real asistirá al Mundial de fútbol que se disputará este año en Rusia.

La premier consideró que Rusia ha reaccionado "con un completo desprecio" ante la "gravedad" del incidente ocurrido el pasado día 4, pese a que este país les ofreció una "oportunidad" de que proporcionaran una explicación.

Para May, Rusia es "culpable" del incidente con Skripal y tachó las acciones de Rusia en este caso de "uso ilegal de fuerza" para con el Reino Unido.

"Cortar por completo el diálogo entre Rusia y el Reino Unido no está en los intereses nacionales del país, pero las relaciones no serán las mismas", precisó May, en su comparecencia ante el Parlamento por el caso del ex agente que, junto con su hija, fue envenenado el pasado 4 de marzo en Salisbury.