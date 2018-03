Mariano Martínez, en problemas por la decisión de Laurita Fernández

15/03/2018 -

Lo habían hablado el año pasado, y estaba todo listo para que Laurita Fernández y Mariano Martínez comenzaran a ensayar el lunes la obra infantil "Rapunzel", el clásico de Disney, con el que la pareja iba a llegar al teatro.

Pero de un día para el otro, el panorama cambió. La bailarina de ShowMatch aceptó la propuesta de la producción de Susana Giménez y Gustavo Yankelevich para reemplazar a Griselda Siciliani en "Sugar", y ahora el galán no sabe si su proyecto sigue en pie.

"Estamos viendo porque estábamos por empezar a ensayar y se modificó porque iba a ser con Laurita, pero al final se fue a hacer Sugar. "Estamos viendo si seguimos avanzando o qué hacemos. Hoy no puedo confirmar que yo siga adelante con Rapunzel, ojalá que sí. No lo sé. Me agarran en un momento de incertidumbre", señaló Mariano a "Los Ángeles de la Mañana", según lo reflejó Ciudad.com.

No obstante, Martínez aclaró que Laurita se comunicó con él para explicarle cómo se habían dado las cosas. El actor le deseó mucho éxito.