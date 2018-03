¿El affaire de Scioli, lo canta Spinetta?

15/03/2018 -

Impensado. La canción "Gisela", de Dante Spinetta, compuesta en el 2010, según salió a aclarar él mismo, se viralizó por Twitter después de que una usuaria hiciera foco en la letra, que en una de sus estrofas dice: "¡Gisela! / Te quemaste con el fuego del poder / Detrás de ese hombre había una mujer / Que no estaba dispuesta a perder... / A perder, a perder", y que en otra línea usa explícitamente la palabra "gobernador".

Inmediatamente vincularon esa historia "ficcionada" con el romance del exgobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli y la modelo Gisela Berger, cuando aún estaba casado con Karina Rabolini.

Según la llamativa "hipótesis" que corrió por las redes sociales, también hablaría de un apasionado affaire de Spinetta y la modelo. "¡Gisela! en resistencia / Ya no te espera... Te condena.../ Lastimera.. Traicionaste a mi corazón. Gisela! Atrevida / Gata mía. Yo te quería. Me usaste. Me quebraste sin compasión/, se lo escucha cantar al hijo de Luis Spinetta en el video que dio vuelta por internet.

Para poner luz a la situación, Farándulashow se comunicó con Dante, quien molesto contestó: "Boludeces no...eso lo escribí en el 2010", según lo reflejó Laura Ubfal.

Por otra parte, Spinetta negó conocer a Gisela Berger y dijo que todo es producto de "la coincidencia", que en este caso serían muchas. La polémica canción incluye también estos versos: "Aquella noche a Gisela la seguí / No se dio cuenta entre los autos me escondí/ La vi golpear su puerta, él salió y la abrazó/ Era un hombre mayor. Era el gobernador".

Como se recordará el romance entre Scioli y Berger salió a la luz después de las últimas elecciones presidenciales, en medio de un gran escándalo tras revelarse que la modelo estaba embarazada. Tuvieron una nena y si bien probaron con la convivencia, hace unos días su círculo íntimo confirmó la separación, a cinco meses del nacimiento de la pequeña.