Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam y The Killers encabezan un Lollapalooza que se agranda

15/03/2018 -

Las bandas estadounidenses Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam y The Killers encabezarán la 5ª edición del Festival Lollapalooza, que se desarrollará entre el viernes 16 y el domingo 18 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro, en un encuentro que por primera vez durará tres días y presentará alrededor de 100 artistas internacionales y locales.

Entre los nombres rutilantes que presenta la grilla para este año aparecen consagradas figuras como el ex Oasis Liam Gallagher y el ex Talking Heads David Byrne; destacadas bandas como The National, LCD Soundsystem e Imagine Dragons; y solistas de gran actualidad, como el caso de las estrellas pop Lana del Rey y Camila Cabello; Mac Demarco y los raperos Wiz Khalifa, Anderson.Paak y Chance the Rapper.

En tanto, la lista de artistas nacionales incluye a Las Pelotas, Los Espíritus, Octafonic, Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur, Marilina Bertoldi, Militantes del Clímax, Leo García con Benito Cerati, Mi Amigo Invencible y Damas Gratis, una de las rarezas incluidas en la grilla.

Se tratarán de tres jornadas que comenzarán a las 12 del mediodía; contarán con cuatro escenarios, dos principales y dos alternativos, uno de ellos llamado Perry’s; y se extenderán más allá de la medianoche, con cierres previstos con la actuación de diferentes DJ’s.

También se llevará a cabo el Kidzapalooza, entre las 12 y las 19, en un escenario especial montado para los más chicos, que hasta los 10 años no pagan entrada, en el que actuarán Mariana Baggio, Pim Pau, Caracachumba, Koufequín, Rayos y Centellas, Mariana Baraj, Babel Orkesta y Deep Roy, el famoso enano que aparece en muchas películas de Tim Burton, entre otros.