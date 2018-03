El día que Disi hizo enojar a Ranni y Olmedo le jugó una broma

15/03/2018 -

Emilio Disi era también muy conocido por ser protagonista de muchas anécdotas teatrales y de filmación en cine y TV, como algunas ocurridas con Rodolfo Ranni y Alberto Olmedo.

El fallecido comediante recordó que durante una gira teatral por el interior de la Argentina, una broma suya, provocó que Ranni dejara de hablarle por seis meses. "Estábamos de gira en un pueblo muy gauchesco y nos viene a atender un mozo, con unas manos enormes, la cara picada de viruela, una voz bien aguardentosa, le pedimos los platos y cuando se va le digo al Tano Ranni, vas a ver que este mozo es gay. ‘Pero Emilio, ¿cómo vas a saber eso?’, me decía el Tano. Lo llamo al mozo y le digo, ‘mozo acá el señor Ranni dice que usted es puto y yo le digo que no. Es así? Se armó un quilombo terrible y el Tano no me habló por seis meses’, relató Disi hace algunos años en el programa radial de Sebastián Wainraich, recordó Télam.

Durante una temporada veraniega en Mar del Plata, le tocó ser el protagonista de una broma de Olmedo. El "Negro" le pidió la casa prestada para celebrarle el cumpleaños a su hija Sabrina.

"Olmedo envió un asador y yo me tenia que ocupar de los vinos, trajo a sus amigos. A las cinco de la mañana yo me quería ir a dormir, porque al otro día teníamos función, y el Negro y sus amigos seguían tomando vino. Javier Portales se había ido temprano, Sabrina ya dormía. Me quedo sin vino y Olmedo le pide a su hijo que vaya a buscar unas botellas de champán al auto. Y siguieron tomando hasta las 11 de la mañana", relató.

Y siguió: "Me desperté de la siesta a las 5 de la tarde con un ataque de hígado terrible, y el médico no me dejó ir a al Teatro. Por primera vez en mi vida suspendí. Me entero que Olmedo, de mi casa, se fue a dormir al Teatro donde el tenia su obra. Se durmió en un sillón del decorado y no lo podían despertar. Estaba la gente para la función y Portales le dijo al director abrí el telón que yo lo despierto. Abrieron el telón y veías a Olmedo durmiendo en el sillón. Portales se acerca y le dice ‘oiga despiértese no siente a la gente aplaudiendo, hay que trabajar, la gente pagó su entrada’. Olmedo se despertó despacio y lo miro a Javier y le dijo:’ya escuche, yo estoy acá, pero el otro cobarde suspendió, no’. Era por mi, se burlaba de mi en la función".