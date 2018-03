"Los santiagueños tienen un humor autocrítico"

-

Emilio Disi fue uno de los pocos actores argentinos que vino, con regularidad, al teatro 25 de Mayo y al Centro Cultural Gral. San Martín, en Las Termas de Río Hondo, para presentar las comedias que protagonizó.

La primera vez que pisó suelo santiagueño fue en 1974, en la "Ciudad Spa", con su ex esposa Dorys del Valle, y Darío Vittori, y la última el año pasado, también en el principal centro turístico santiagueño, con el vodevil "Sálvese quien pueda", con Flor de la V.

A partir de los años 70, Emilio Roberto Parada, su real nombre, construyó una carrera indisoluble, llegando a formar pareja artística, en teatro particularmente, no solo con Melito Darío Spartaco Margozzi (Darío Vittori) sino también con Flor de la V, sin olvidar sus trabajos con Rodolfo Ranni ("La jaula de las locas").

No solo con Vittori, Ranni y Flor de la V, Emilio vino a Santiago del Estero sino también asistió, en su carácter de protagonista de la penúltima saga del filme "Los Bañeros", al Festival Nacional Termas de Río Hondo.

De la vasta participación en el cine, sin olvidar las exitosísimas "Los extermineitors", Disi tenía debilidad por "Los Bañeros". En una de sus incontables entrevistas que concedió a EL LIBERAL, explicó los motivos de su devoción por esta producción nacional.

¿Qué valor tiene para usted que haya regresado al cine la saga de Los Bañeros?

El primer valor que le encuentro es que esto es la industria del entretenimiento. Si hay algo que entretiene y divierte y hace feliz a la gente es este tipo de cine como el de ‘Los Bañeros’ donde hay generaciones y generaciones que van a ver a este filme. Es una película que gustó y sigue gustando porque está funcionando muy bien. Y también un hecho no menor es que gran parte de lo recaudado se lo lleva el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. El Incaa, a esa plata, la da como crédito para hacer películas de autores noveles quienes no tendrían ningún tipo de apoyo si no tuvieran una industria como la que están Los Bañeros.

La comedia fue el género que lo encumbró y lo convirtió en un mimado de la gente. "Soy genuino. Sostengo que la risa es salud y es por eso desde que me inicié en la actuación me puse como meta hacer reír porque la risa mejora la calidad de vida de las personas. Estoy inmensamente agradecido al público por haber entendido mi mensaje y haberme acompañado. Soy feliz pese a mis dolores", supo decirle a EL LIBERAL.

Y también tenía una opinión muy particular sobre el humor de los santiagueños. "Los santiagueños tienen un humor maravilloso porque, como ninguno, son autocríticos, referenciales y muy sano en sus formas de expresarse", resaltó.

Disi, tal como le había adelantado a EL LIBERAL, tenía en proyecto reponer, en teatro, "La jaula de las locas" como también apostaba a llevar a escena el potente drama que escribió el dramaturgo norteamericano Tennessee Williams en "Un tranvía llamado Deseo".

"Seguro que los santiagueños me verán volver, aunque con una faceta más dramática", había adelantado a EL LIBERAL. Lamentablemente el cáncer puso fin a sus sueño.