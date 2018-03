Racing recordó a su más ferviente "hincha"

15/03/2018 -

El actor Emilio Disi era un reconocido hincha de Racing, pasión que heredó de su padre y compartía con su hermano Pepe Parada.

"La primera foto que tengo de mi vida es en el carnet de Racing", dijo Disi en un reportaje con la página oficial de Racing en 2016. Asiduo asistente al Cilindro de Avellaneda, con su padre y hermano solían ir al costado de la popular, debajo de las cabinas de transmisión que dan a la platea.

Con el correr de los años, el cómico de películas como "Los bañeros locos" comenzó a ir con amigos y llegó a presenciar la final de la Copa Intercontinental en Montevideo, en la que Racing se consagró campeón del mundo tras vencer por 1 a 0 al Celtic escocés.

"El gol del Chango (Cárdenas) me tranquilizó y los festejos fueron impresionantes. No me los olvido más", recordaba el actor.

"Racing lamenta profundamente la muerte de Emilio Disi, reconocido hincha de la Academia, le envía sinceras condolencias a sus seres queridos y amigos en este momento de enorme tristeza", señaló el club a través de Twitter.