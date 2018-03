Maluma y el tema del Mundial: “Cuando me enteré me infarté como por cuatro segundos"

Hoy 13:46 -

Maluma será el intérprete de la canción del Mundial de Rusia 2018 en su versión latina, y lo dejó bien claro en sus redes sociales.

“Cuando me llamaron me infarté como por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco”, contó dijo a Efe, el artista colombiano de 24 años, que se encuentra trabajando junto a una famosa marca de bebidas para lanzar en las próximas semanas el “Himno del mundial”.

Ser el cantante de la canción de la Copa del Mundo era uno de los sueños de su niñez, y además tiene una excelente relación con Derulo, quien será el intérprete de la versión en Inglés.

Te recomendamos: Este es el himno oficial del Mundial Rusia 2018

El cantante intentará que “Colors” tenga el “saborcito de Maluma, de Latinoamérica”. El himno para Rusia 2018 combina el dance pop de Derulo con un mensaje de inclusión racial, de multiculturalidad e invita a los fanáticos del fútbol a enseñar los colores de sus banderas.

“El mensaje es de compasión, algo que todos necesitamos hoy en día”, subrayó Maluma.