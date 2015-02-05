CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Marzo 2018
Por El Liberal
Hoy 00:30 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
18.00 MAR DE AMORES
19.00 PRIMERA CITA
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 KARA PARA ASK
23.30 ESPECIAL EMILIO DISI
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.00 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EL PODIO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN )
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 LA TOCATA
17.00 DE A DOS
17.30 CONTRAPUNTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ARTESANOS
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DULCE Y SALADO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. SAN MARTÍN
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 NUESTRO FÚTBOL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
09.46 AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD
11.45 SUPERCAN
13.18 TOY STORY
14.54 LA MOMIA
17.20 CELULAR
19.10 LÍNEA DE EMERGENCIA
21.00 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.
23.15 PARQUE JURÁSICO III
TCM
06.28 ERRERA
07.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
08.08 LA NIÑERA
08.33 LA NIÑERA
08.58 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.48 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.38 LA NIÑERA
11.03 LA NIÑERA
11.28 HALCONES DE LA NOCHE
13.14 BEETHOVEN 2
15.04 EN BUSCA DE UN SUEÑO
16.57 EL PATRIOTA
19.55 INFIERNO EN EL TÚNEL
22.00 GREMLINS
23.58 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS
TNT
05.49 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.49 LOS FANTASMAS DE MI EX
08.33 RICKY BOBBY. LOCO POR LA VELOCIDAD
10.45 BAÑEROS 4. LOS ROMPEOLAS
12.28 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
14.17 SON COMO NIÑOS
16.07 MONSTERS UNIVERSITY
18.01 RALPH, EL DEMOLEDOR
19.52 300
22.00 DOS MÁS DOS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
12.00 GRIMM
13.00 CHICAGO P.D.
14.00 ZEUS Y ROXANA
16.00 GRIMM
17.00 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
21.00 LOS BOXTROLLS
22.55 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
01.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
STUDIO UNIVERSAL
09.00 RUGRATS EN PARIS
10.30 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS
12.40 EL SMOKING
14.50 EL SECRETO DE MI ÉXITO
17.10 MUERTOS DE MIEDO
19.30 FULLSCREEN
20.00 RAMBO II
22.00 RAMBO III
24.00 RAMBO II
02.00 RAMBO III
04.00 BESOS QUE MATAN
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS (BELGRANO (S) 1807)
VIERNES 16, A LAS 23, FRANCO IBÁÑEZ TRAE CLÁSICOS DEL ROCK Y BALADAS.
SÁBADO 17, A LAS 23, TANGO AQUÍ Y AHORA, CON ROBERTO CÁCERES, ROCÍO JORGE (VIOLÍN), ELVIRA RUSSO (VIOLA), ANDRÉS VÁZQUEZ (BANDONEÓN), CLAUDIO BARRIONUEVO (CELLO), DANGERO PONCE (BAJO), Y MARCELO RAIMUNDI (PIANO, DIRECCIÓN MUSICAL Y ARREGLOS).
LA POSTA GRILL (RUTA 34, BELTRÁN)
VIERNES 16, ACTUACIÓN DE SANTIAGO DÚO Y “MOCHO” BLUES.
CLUB SAN CARLOS (LA BANDA)
SÁBADO 17, EN EL BAILABLE DE LA FAMILIA SE PRESENTARÁN OSMAR ALLENDE Y YONY ÁNGEL.
FÓRUM (PERÚ 511)
DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.
CINE TEATRO RENZI (BESARES 151, LA BANDA)
SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A “RATA BLANCA”
SUNSTAR
TOMB RAIDER (3D):
ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)
16/03 - 17:00 (Cast) 19:30 (Subt) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
PANTERA NEGRA (2D):
DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)
16/03- 17:00 (Cast) 19:45 (Cast)
LUCIFERNIA (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
16/03 - 17/03-22:30 (Subt) 00:45 (Subt)
LA FORMA DEL AGUA (2D):
FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
16-03- 18:00 (Subt)
LA FORMA DEL AGUA (2D):
FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
16/03 - 17/03 - 22:10 (Subt) 00:45 (Subt)
LA MALDICIÓN DE LA CASA
WINCHESTER (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
HOY AL - 21/03- 20:30 (Subt)
LOS INQUILINOS (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
16/03 - 17/03 - 22:40hs (Subt) 00:40hs (Subt)
TOMB RAIDER (2D):
ACCION ,AVENTURA (+13 AÑOS)
16/03- 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)
TROPA DE HÉROES (2D):
DRAMA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
16/03 - 17/03 - 22:30 (Subt) 00:50 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
16/03 - 17:30 (Cast)
QUIÉN ES PAPÁ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
16/03 - 17/03 - 20:00 (Cast) 22:20 (Subt) 00:35 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA
ESTRENO CASTELLANO 3D
18:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 2D 20:10- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
QUIÉN #%&$ ES PAPÁ? APTA 13 AÑOS
ESTRENO/ CASTELL. 2D
20:40 -23:00 (TODOS LOS DÍAS)
LA PANTERA NEGRA APTA
13 AÑOS / CASTELLANO 2D 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
EL PÁJARO LOCO ATP
CASTELLANO 2D 18:40- (Todos los días)
COCO ATP CASTELLANO 2D
17:40- 20:30- (TODOS LOS DÍAS)
VENTA ANTICIPADA TITANES DEL PACÍFICO ESTRENO 22-03. PROMOS: De lunes a miércoles $75 exclusivo online Todos los Viernes $ 75 presencial y online.