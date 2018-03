CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Marzo 2018

Hoy 00:30 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

18.00 MAR DE AMORES

19.00 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 KARA PARA ASK

23.30 ESPECIAL EMILIO DISI

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES





CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EL PODIO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN )

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 LA TOCATA

17.00 DE A DOS

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARTESANOS

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DULCE Y SALADO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. SAN MARTÍN





CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 NUESTRO FÚTBOL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

09.46 AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD

11.45 SUPERCAN

13.18 TOY STORY

14.54 LA MOMIA

17.20 CELULAR

19.10 LÍNEA DE EMERGENCIA

21.00 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.

23.15 PARQUE JURÁSICO III





TCM

06.28 ERRERA

07.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

08.08 LA NIÑERA

08.33 LA NIÑERA

08.58 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.48 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.38 LA NIÑERA

11.03 LA NIÑERA

11.28 HALCONES DE LA NOCHE

13.14 BEETHOVEN 2

15.04 EN BUSCA DE UN SUEÑO

16.57 EL PATRIOTA

19.55 INFIERNO EN EL TÚNEL

22.00 GREMLINS

23.58 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS





TNT

05.49 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.49 LOS FANTASMAS DE MI EX

08.33 RICKY BOBBY. LOCO POR LA VELOCIDAD

10.45 BAÑEROS 4. LOS ROMPEOLAS

12.28 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

14.17 SON COMO NIÑOS

16.07 MONSTERS UNIVERSITY

18.01 RALPH, EL DEMOLEDOR

19.52 300

22.00 DOS MÁS DOS





UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

12.00 GRIMM

13.00 CHICAGO P.D.

14.00 ZEUS Y ROXANA

16.00 GRIMM

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

21.00 LOS BOXTROLLS

22.55 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES

01.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16





STUDIO UNIVERSAL

09.00 RUGRATS EN PARIS

10.30 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS

12.40 EL SMOKING

14.50 EL SECRETO DE MI ÉXITO

17.10 MUERTOS DE MIEDO

19.30 FULLSCREEN

20.00 RAMBO II

22.00 RAMBO III

24.00 RAMBO II

02.00 RAMBO III

04.00 BESOS QUE MATAN





A DÓNDE IR

BELLAS ALAS (BELGRANO (S) 1807)

VIERNES 16, A LAS 23, FRANCO IBÁÑEZ TRAE CLÁSICOS DEL ROCK Y BALADAS.

SÁBADO 17, A LAS 23, TANGO AQUÍ Y AHORA, CON ROBERTO CÁCERES, ROCÍO JORGE (VIOLÍN), ELVIRA RUSSO (VIOLA), ANDRÉS VÁZQUEZ (BANDONEÓN), CLAUDIO BARRIONUEVO (CELLO), DANGERO PONCE (BAJO), Y MARCELO RAIMUNDI (PIANO, DIRECCIÓN MUSICAL Y ARREGLOS).

LA POSTA GRILL (RUTA 34, BELTRÁN)

VIERNES 16, ACTUACIÓN DE SANTIAGO DÚO Y “MOCHO” BLUES.

CLUB SAN CARLOS (LA BANDA)

SÁBADO 17, EN EL BAILABLE DE LA FAMILIA SE PRESENTARÁN OSMAR ALLENDE Y YONY ÁNGEL.

FÓRUM (PERÚ 511)

DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.

CINE TEATRO RENZI (BESARES 151, LA BANDA)

SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A “RATA BLANCA”





SUNSTAR

TOMB RAIDER (3D):

ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)

16/03 - 17:00 (Cast) 19:30 (Subt) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

PANTERA NEGRA (2D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

16/03- 17:00 (Cast) 19:45 (Cast)

LUCIFERNIA (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

16/03 - 17/03-22:30 (Subt) 00:45 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

16-03- 18:00 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

16/03 - 17/03 - 22:10 (Subt) 00:45 (Subt)

LA MALDICIÓN DE LA CASA

WINCHESTER (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

HOY AL - 21/03- 20:30 (Subt)

LOS INQUILINOS (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

16/03 - 17/03 - 22:40hs (Subt) 00:40hs (Subt)

TOMB RAIDER (2D):

ACCION ,AVENTURA (+13 AÑOS)

16/03- 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)

TROPA DE HÉROES (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

16/03 - 17/03 - 22:30 (Subt) 00:50 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

16/03 - 17:30 (Cast)

QUIÉN ES PAPÁ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

16/03 - 17/03 - 20:00 (Cast) 22:20 (Subt) 00:35 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA

ESTRENO CASTELLANO 3D

18:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 20:10- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

QUIÉN #%&$ ES PAPÁ? APTA 13 AÑOS

ESTRENO/ CASTELL. 2D

20:40 -23:00 (TODOS LOS DÍAS)

LA PANTERA NEGRA APTA

13 AÑOS / CASTELLANO 2D 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D 18:40- (Todos los días)

COCO ATP CASTELLANO 2D

17:40- 20:30- (TODOS LOS DÍAS)

VENTA ANTICIPADA TITANES DEL PACÍFICO ESTRENO 22-03. PROMOS: De lunes a miércoles $75 exclusivo online Todos los Viernes $ 75 presencial y online.