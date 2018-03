Acción por el certamen

-

Mañana en diferentes escenarios, la dirigencia de la Liga de Sur hará disputar varios encuentros correspondientes a la tercera fecha de Torneo Apertura de Fútbol 2018, el cual tendrá varios condimentos imperdibles.

Este es el programa completo de la fecha.

En cancha de EL LIBERAL, Club 504 vs. Villa Yocca (C 33) y La Joya Gramajo vs. Choferes FC (C 40).

En cancha de Boca de Los Flores: Bobinados Iver Pereyra vs. San Carlos (C 33) y Papelería El Mundo vs. Almirante Brown (C 40).

En cancha de París, Sportivo París vs. Arquitectos (C 40) y París FC vs. Academia Peluquería Luis (C 40).

En cancha de Los Halcones Nº1, La Brown vs. San Martín (C 33) y La Brown Malagueña vs. Gomería Santa Rita (C 40).

En cancha de San Martín de Vuelta de la Barranca, Pritty FC vs. Villa Las Delicias (C 33) y Empresa La Unión B vs. Palermo (C 40).

En cancha de Gimnasia de Maquito, Profesores Juniors vs. Rotisería Thiago Zoe (C 40) y Taller El Porteño vs. Zanjón (C 40).

En cancha de Ciclón de Los Flores, La Pampa vs. Villa Reconquista (C 33) y Los Santos vs. Club 504 (C 40).

En cancha de Vélez de Maquito: Estudiantes de Ulluas vs. Villa Carolina (C 33) y Villa Reconquista vs. Indumentaria Lar (C 40).

En cancha de Las Monjitas, La Gaucho vs. La Fusión de Beltrán (C 33) y San Carlos vs. Centinelas Unidos (C 40). En cancha del Sur de Vuelta de la Barranca, Las Heras vs. Villa Antonia (C 33) y San Antonio vs. Coy Unidos (C 40).

En cancha de San Pedro, Súper Kids vs. Uta (C 33) y La Pachanga vs. Expreso Lo Bruno (C 40). En cancha de Villa Yocca, La Verdulería vs. Los Santos (C 33) y Corralón San Esteban vs. Cioccolani (C 40).

En cancha de Santa María, Academia Peluquería Luis vs. Agrupación Martín Fierro (C 33) y La Feria vs. Villa Antonia (C 40).

En cancha Defensores de Maco, Repuestos El Globito Foecyt FC (C 33) y Repuestos El Globito vs. Villa Yocca (C 40).

En cancha de Sara y Mañu FC, Alberto Rueda FC vs. La Castelli (C 33) y Gomería Sara y Mañu vs. Sportivo Araujo (C 40).

En cancha de Independiente de Beltrán, Beltrán vs. Los Monkikis (C 33) y Nuevo Beltrán vs. Los Gauchos (C 40).

En cancha de Zanjón Nº1, Zanjón vs. Los Pasajeros (C 33) y El Porvenir vs. RG Neumáticos (C 40). En cancha de Peñarol de Los Flores, Indumentaria Lar vs. Chacarita de Fernández (C 33) y Las Heras vs. Pritty FC (C 40).

En cancha de Alameda de Árraga, Empresa La Unión vs. A.A. Pele FC (C 33) y Atlético Alianza vs. Parque Sur (C 40).

En cancha de la Cuchilla de Fernández, Fernández vs. Barrio Cáceres (C 33) y Taller El Amigo de Fernández vs. Gomería Sara y Mañu (C 40).

Este es el programa por la Zona “A” de la C 40 años: Talleres vs. Tigre; Forres vs. .Villa Elisa; El Gateao vs. Maxikiosco Antu y Triki vs. Bº Belgrano.

Por la Zona “B”: La Loma vs. Sol de América; Barrio Sur vs. Trula, Arsenal vs. Wall Mar, y Las Américas vs. Triunfadores. Libre estará en esta ocasión All Boys. Por su parte, la acción en la categoría C 50 años en esta primera fecha se desarrollarán en las canchas del Polideportivo Municipal. Allí jugarán: 9 de Julio vs. Defensores de Huasi; Trula vs. Los Amigos; Wall Mar vs. Barrio Sur, y La Loma vs. Gremio.