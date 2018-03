Con otra tarde de gambetas y goles para los más experimentados futbolistas

Hoy 01:00 -

Mañana en varias canchas se pondrá en marcha la tercera fecha del Torneo Apertura, el cual tendrá horario de inicio desde las 16.30 con 30’ de tolerancia.

En tanto que la acción que se desarrolle en los escenarios de Pampa Muyoj, Contreras y Gremio Judicial, se iniciarán desde las 17.30, con 30 minutos de tolerancia. A continuación se detalla el programa completo.

En cancha de Estrella Roja 1, Taller Carlos Issi vs. Barrio 1ro de Mayo y Cristian Fc vs. Centinelas Unidos (C. 50).

En cancha de San Luis, San Luis vs. Cadetería Alsina y Triángulo Rojo vs. Despensa Nico (C. 50).

En cancha de Los Poros, Los Poros vs. Club Atlético Luján e Islas Malvinas vs. Unión For Ever (C. 50).

En cancha de Estrella Roja 2, Cristian FC vs. J.F. Neumáticos y Estrella Roja vs. Cuarto Pasaje (C. 50).

En cancha de Pampa Muyoj, Carnicería Daniela vs. Carnes Marito (C. 50).

En cancha de Contreras, Profe Karen vs. Loma FC. En cancha de Gremio Judicial, Gremio Judicial vs. Santa Rita (C. 50).

En cancha de Santa Rita, Los Fugitivos vs. Dos de Abril y Dos de Abril vs. Santa Lucia (C. 50).

En cancha de Pablo VI, Los Herederos vs. Club Piedritas y Pablo VI vs. Cerrajería José Luis (C. 50). Libre estará en esta ocasión, Unión.

La dirigencia de esta prestigiosa liga quiere dar a conocer a los jugadores que están suspendidos con un partido: Ariel Galván (Cadetería); Jorge Ponce (Triángulo Rojo). Con un año: Miguel Ángel (Cuarto Pasaje).

Se recuerda que guarden su comportamiento sino serán sancionados con mayor severidad.