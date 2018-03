Cuarta fecha para las damas en el fútbol cinco en cesped sentético

Hoy 01:15 -

En las instalaciones de Valencia Fútbol Cinco se pondrá en marcha mañana una nueva jornada futbolera del fútbol femenino, con interesantes encuentros que arrancarán a partir de las 17, en el marco de la cuarta fecha del certamen Apertura.

A continuación se ofrece la programación completa del fin de semana para las chicas.

A las 17 en cancha de césped sintético Nº1: Quilmes Femenino vs. City Fútbol Club; 18.15, Leonas FC vs. Amstel FC; 19.15, Chapecó Luz y Fuerza vs. Miller’s.

En tanto que en la cancha Nº2 de césped sintético jugarán: a las 17, Milan Fútbol Club vs. Revancha Femenina; 18.15, Chaparral Femenino vs. Luz y Fuerza A; 19.15, Mijovic Fútbol Club vs. Chicas Bumbum FC.

En tanto que en esta oportunidad, el conujunto de las chicas Incorrectas tendrá fecha libre. Se jugarán dos tiempos de 20 minutos cada uno con 10 de descanso.

Sólo tendrá tolerancia el primer partido y será de 15 minutos. Se espera una gran concurrencia.